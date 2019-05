Zboruri aeriene Baia Mare – Constanta, din iunie 2019. Durata… 1h si 15 minute! Daca iubiti litoralul romanesc insa sunteti ingroziti de drumul pe care trebuie sa-l faceti cu trenul sau cu masina trebuie sa stiti ca de la sfarsitul lunii iunie 2019 veti avea si o alternativa de deplasare scurta, respectiv de 1h si 15 minute. Aeroportul International Maramures si compania TAROM introduc cel mult doua zboruri saptamanale pe ruta aeriana Baia Mare-Constanta, Aeroportul Mihail Kogalniceanu. Zborurile se vor efectua pana la inceputul lunii septembrie. Biletele vor intra in vanzare dupa data de 20 iunie si vor putea fi achizitionate fie de pe internet, mai exact de pe site-ul www.tarom.ro,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

