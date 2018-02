Stiri pe aceeasi tema

- Canalele din Veneția au ramas fara apa din cauza valurilor scazute si de lipsa precipitatiilor. Fotografiile realizate in aceasta saptamana arata canalele lipsite de apa iar gondolierii au fost nevoiti sa-si intrerupa activitatea.

- Romania participa cu opt ateliere tematice dedicate motivelor decorative ale iei traditionale, care se vor desfasura in perioada 5-9 februarie in cadrul celei de-a IX-a editii a Carnavalului...

- Teatrul „Puck” aniverseaza 68 de ani cu doua premiere Teatrul de Papuși „Puck” marcheaza luni, 5 februarie 2018, implinirea a 68 de ani de la inființare. Programul zilei aniversare cuprinde doua premiere: „Paprikajancsi kalandjai", în regia lui Vadas Laszlo și „Ali Baba și cei…

- RFH Sports & Management a lansat marti brandurile sportivilor Paula Ungureanu, Iulia Curea (doua din cele mai importante handbaliste din Romania) si Tudor Dorobantu (cel mai bun parapantis al Romaniei). Au fost lansate practic brandurile ”Paula!” - by Paula Ungureanu, ”Wing” - by Iulia Curea si…

- La intrunirile din 29 ianuarie cu delegatia comuna a Comisiei de la Venetia si OSCE/ODIHR (Biroul pentru Institutiile Democratice si Drepturile Omului), mai multi reprezentanti ai fractiunilor Parlamentului Republicii Moldova si-au manifestat nemultumirea fata de modul in care a fost introdus sistemului…

- Companiile Facebook si Google reprezinta o amenintare la adresa democratiei, intrucat formeaza monopoluri si impiedica inovatia in domeniul tehnologic, a declarat joi miliardarul ungaro-american George Soros, prezent la Forumul Economic Mondial...

- Nu mai putin de 61 de sportivi romani participa la Campionatele Mondiale de Winter Triathlon, care au debutat vineri la Cheile Gradistei, potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Reprezentantii tarii noastre, care sunt aproape o treime din numarul total de participanti, vor lua startul…

- O declarație comuna a liderilor Comisiei Europene atrage atenția guvernarii de la București cu privire la pericolul regresarii la capitolul reforma justiției și anticorupție. ”Urmarim cu îngrijorare evoluțiile recente din România. Independența sistemului judiciar românesc…

- Linia despre care vorbim in acest articol se numeste „linia ingerului”. Nu toata lumea are aceasta linie si se spune ca cei care o au sunt cu adevarat norocosi. Conform specialistilor in chiromantie, persoanele ce au aceasta linie in palma, au si un inger protector, care ii apara ori de cate ori se…

- Scumpirea din ultimele doua saptamani a carburantilor, generata si de cresterea taxelor, in special a majorarii accizelor de anul trecut, a fost mai mare decat cea din Europa, potrivit datelor Oil Bulletin, serviciul de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana.

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a scazut joi la 1,98%, de la 2,03%, cat a fost cotat miercuri, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei. De asemenea, indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor…

- „Incepand cu data de 15 ianuarie se vor putea plati impozitele la Barlad. In mare, au ramas aceleași de anul trecut, insa, in cazul impozitelor pe locuințe, au fost aduse mici modificari datorita zonarii. Mici modificari au fost aduse și la impozitele pentru autovehiculele cu o capacitate mai mare de…

- 19 asociatii ii cer presedintelui sa intervina, in calitatea sa de mediator, pentru ca tara sa nu devina un proiect blocat din cauza modificarilor aduse legilor justitiei. Totodata, semnatarii cred ca seful statului trebuie sa solicite un punct de vedere Comisiei de la Venetia, potrivit Mediafax. Scrisoarea…

- Astazi, 5 ianuarie 2017, in Ajunul Bobotezei, dupa slujba de la Catedrala Arhiepiscopala Sfintii Apostoli Petru si Pavel din Constanta, Arhiepiscopul Tomisului a oficiat slujba de Sfintire Mare a apei, slujba identica cu cea oficiata in ziua de Boboteaza. Apa sfintita va fi imbuteliata, pe parcursul…

- Valoarea reala a bijuteriilor, care poate fi confirmata de proprietarii acestora, poate ajunge la cateva milioane de euro. Expozitia "Comorile mogulilor si maharajahilor" cuprindea 270 de bijuterii datand din secolele XVI si XX. Bijuteriile furate nu reprezinta cele mai importante piese din expozitie,…

- Unul dintre cei mai controversați capi ai mafiei, Vincent Asaro, a fost arestat pentru prima data la 82 de ani. Personajul a devenit celebru dupa filmul ”Goodfellas”, al lui Martin Scorsesse, in care personajul principal a fost inspirat din viața sa. Asaro, in varsta de 82 de ani, a fost acuzat pe parcursul…

- Reprezentantii organizatiilor civice care s-au intalnit ieri cu prim-ministrul Mihai Tudose au anuntat ca vor continua protestele, deoarece seful guvernului a acceptat doar una din cele trei solicitari pe care le-au avut, respectiv sesizarea Comisiei de la Venetia pe legile justitiei. Reprezentantii…

- Primaria Chisinau organizeaza un concert de Revelion in Piata Marii Adunari Nationale Primaria municipiului Chisinau are deosebita placere de a invita toti locuitorii si oaspetii capitalei sa petrecem impreuna trecerea dintre ani, in Piata Marii Adunari Nationale.

- Cel mai mare hidroavion in activitate din lume, construit in China, cu o anvergura a aripilor de peste 38 de metri, a efectuat duminica zborul inaugural, cu o durata de circa o ora, dupa ce a decolat din Zhuhai, relateaza AFP.

- Ministerul de Externe de la Phenian apreciza intr-o declaratie, ca masurile decise de Natiunile Unite echivaleaza cu o blocada edonomica totala, a anuntat agentia oficiala de presa KCNA, citata de BBC. De asemenea, sanctiunile ONU sunt descrise drept "o incalcare violenta a suveranitatii republicii…

- Secretarul general al Consiliului Europei a trimis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis, reprezentantul de la Bruxelles recomandandu-i sefului statului sa solicite o expertiza a Comisiei de la Venetia in ceea ce priveste legile Justitiei

- Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Franței, Germaniei, Olandei și Suediei in Romania au emis un comunicat comun in care avertizeaza coaliția PSD și ALDE cu privire la modificarea legilor justiției.« Noi, reprezentanți ai țarilor partenere din Uniunea Europeana, dorim sa ne reafirmam…

- De multe ori, oamenii arata din plin ca ei sunt adevarate animale. Acest lucru a fost aratat din plin si in localitatea argeseana Bascov. Acolo a fost descoperit pe un camp un caine strangulat si batut cu bestialitate. Cainele a murit in chinuri groaznice, acesta avand gura, nasul si ochii pline…

- "Cu deplina iresponsabilitate, Alianta PSD – ALDE impinge din nou Romania intr-o zona gri a Uniunii Europene, intr-un moment in care, la Bruxelles (unde Guvernul Romaniei este total absent), se fac jocurile pentru constituirea nucleului dur al viitoarei configuratii a Uniunii Europene cu "ritmuri…

- Dupa luni bune de la inceperea anului școlar, elevii inca nu beneficiaza de lapte, corn și mere. Președintele Consiliului Județean Bistrița-Nasaud, Emil Radu Moldovan, explica unde s-au blocat lucrurile.

- Fostul premier Dacian Ciolos a afirmat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca actuala coalitie de guvernare nu are legitimitatea sa distruga justitia si credibilitatea Romaniei in exterior. "Nu cred ca aceasta coalitie de la putere a fost votata si are legitimitatea ca sa distruga justitia,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, participa, sambata, la lucrarile Comisiei de la Venetia, precizand, pe pagina sa de Facebook, ca a prezentat evolutiile legislative din Romania referitoare la legile justitiei.

- „Imi doresc ca societatea, dar si Opozitia, sa fie solidare, sa dam un semnal de forta ca acest abuz institutional al PSD poate fi oprit (...) Oamenii sunt deja in strada si resping acest comportament abuziv al PSD (...) E o stare de disperare si de tensiune generata de groaza PSD ca in societatea…

- Aceștia au impodobit bradul de Craciun in curtea Muzeului Județean, au primit cadouri de Moș Nicolae și au asistat la aprinderea tunelurilor de lumini din fața muzeului și a Consiliului Județean. In aceasta seara, Buzaul a intrat, oficial, in atmosfera Sarbatorilor de Iarna, dupa ce tunelurile de…

- Facebook, cea mai mare rețea de socializare din lume, a anuntat ca procentul conturilor false, incluzand aici atat conturile fictive, cat si conturile duplicate, ar putea fi mai mare decat cel estimat pana acum. In loc de 2 la suta, conturile false reprezinta 3 la suta din totalul conturilor de Facebook.…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a postat pe Facebook un mesaj video dedicat tuturor romanilor, in care spune ca 1 Decembrie 1918 reprezinta ”idealul nostru ca natiune de a fi liberi si uniti intr-o Romanie prospera condusa de politicieni responsabili si integri”. „Dragi romani, astazi este ziua…

- Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) a publicat lista comunelor care vor beneficia de cadastrare integral din fonduri externe nerambursabile. Romania a atras peste 310 mil. euro prin Programul Operațional Regional 2014-2020. ...

- Motorul de 1,5 litri va fi produs din 2020, la fabrica Toyota din apropierea orasului Jelcz-Laskowice. Motorul va fi folosit la asa numitele vehicule hibride, care au instalat si un motor electric. In prezent, vehiculele hibride reprezinta 40% din vanzarile Toyota in Europa, iar cota lor de piata…

- Șeful diplomației americane Rex Tillerson susține ca "împreuna cu prietenii din Europa recunoaștem amenințarea activa pe care Rusia o prezinta&", într-un discurs ținut marți, pe tema politicii Statele Unite în Europa și

- Elita Cavalerilor Templieri a transmis, din generatie in generatie, invataturi care se dovedesc a fi aplicabile si valabile si astazi. In „Credinta templiera – Porunci pentru cel care urmeaza a fi cavaler”, unul dintre indemnuri suna asa: „Dar mai presus de toate:/Sa sari, ca ars, navalnic,…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anunțat ca in grupurile PNL s-a acceptat trimiterea unei solicitari pentru un punct de vedere catre Comisia de la Veneția pe legile justiției. Liberalii vor solicita o urgentare din partea Comisiei de la Veneția, astfel incat in ședința plenara din 8-9 decembrie sa se poata…

- Nectarinele au un gust foarte asemanator cu cel al piersicilor, putin mai acid insa. Spre deosebire de piersici, nectarinele nu trebuiesc curatate de coaja inainte de a fi consumate ori gatite, informeaza Agerpres.ro Reprezinta o sursa pretioasa de betacaroten, un antioxidant care este sintetizat in…

- Tariceanu, intrebat despre situatia lui Dragnea: DNA face justitie selectiva Calin Popescu Tariceanu acuza din nou DNA de modul in care instrumenteaza dosarele si spune ca institutia a devenit un instrument politic si face justitia selectiva, raspunzand in acest fel la o intrebare legata de prezenta…

- Pe data de 24 noiembrie 2017 debuteaza FITSPORT – Festivalul Internațional al Tinereții, Științei și Sportului, eveniment organizat de Fundația ALTIUS Academy in parteneriat cu Primaria Municipiului Iași și cu Facultatea de Educație Fizica și Sport, din cadrul Universitații Al. I. Cuza din Iași. Timp…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a facut precizari cu privire la scandalul declansat la nivel national si care face referire la prezenta substantei „Imazalil” in citrice. ANSVSA subliniaza ca Imazalilul este o substanta utilizata pentru protectia plantelor (pesticid),…

- Procurorul general, Augustin Lazar, a declarat ca raportul MCV, dat publicitatii miercuri, arata ca Romania a inregistrat un regres fata de ianuarie 2017, dar si-a exprimat speranta ca prin cooperare institutionala mecanismul ar putea fi ridicat anul viitor. Intr-o conferinta de presa sustinuta…

- Comisia Europeana invita Romania sa indeplineasca toate recomandarile si anunta ca, spre sfarsitul lui 2018, va publica un nou raport de evaluare, se arata la finalul documentului facut public miercuri, care insista asupra necesitatii consultarii Comisiei de la Venetia in cazul numirii procurorilor…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut, saptamana trecuta, o intalnire cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, caruia i-a prezentat "stadiul procedurii interne si evolutiile in ceea ce priveste modificarea legilor justitiei", potrivit Ministerului Justitiei (MJ) …

- PC Garage, singurul magazin online dedicat 100% pasionatilor de gaming si hardware, te asteapta si anul acesta cu o noua campanie de Black Friday, de data aceasta cu sute de produse la preturi imbatabile. Startul reducerilor începe în noaptea dintre 16 - 17 noiembrie și continua pâna…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut usor joi la 1,87%, de la 1,86%, cat a fost cotat miercuri, conform BNR, dar nu a atins maximul perioadei recente, de 1,89%. De asemenea, indicele la sase luni, utilizat…

- "Eu cred ca actuala definitie este facuta mai degraba acuzator, in asa fel incat se confunda lucrurile. Foarte multi oameni - i-ati vazut in spatiul public - spun: 'coruptii sunt totuna cu hotii', 'abuzul in serviciu inseamna coruptie'. Lucrurile sunt spuse anapoda in spatiul public si atunci societatea…