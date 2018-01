Stiri pe aceeasi tema

- Numarul mortilor a crescut la 12 persoane în urma manifestatiilor de duminica seara care au avut loc în mai multe orase iraniene, a indicat luni televiziunea de stat iraniana, fara sa ofere detalii, potrivit The Independent.

- Dupa noaptea de Revelion, doua tipe bete din Bucuresti vroiau sa se intoarca acasa. Afara era ger cumplit, nu aveau bani de taxi, nu tu RATB, nu tu metrou... pe scurt, niciun mijloc de transport, iar drumul era prea lung pentru a merge pe jos. La un moment dat, fetele gasesc un depou...

- Un polițist a murit in timp ce alți patru au fost raniți. De asemenea doi civili au fost raniți intr-un incident care s-a petrecut, luni, intr-o suburbie a orașului american Denver. UPDATE 19.10: Potrivit șerifului comitatului Douglas, un polițist a fost impușcat mortal și alți patru au fost raniți…

- REVELION 2018 in lume. Locuitorii insulelor Kiribati din Oceanul Pacific sunt primii care au intrat deja in 2018. La ora 12.00 (ora Romaniei) focurile de artificii au marcat intrarea in Noul An in aceste insule, cunoscute in intreaga lumee și sub denumirea de Insula Craciunului. Insula este situata…

- Cantarețul Ed Sheeran nu mai folosește telefonul mobil de doi ani și spune ca este mult mai fericit in acest fel. Și-a propus de revelion sa renunțe la smartphone și de atunci se ține de cuvant, scrie CNBC. El spune ca in ultimii doi ani viața lui este mai productiva și mai fructuoasa de cand a renunțat…

- De la cel mai mare producator al lumii, China devine cea mai mare putere de consum a lumii, potrivit Bloomberg. Modelul de crestere economica adoptat pana acum de China era bazat pe investitii si pe export, insa in ultimii ani natura consumului a fost intr-o continua schimbare. Din ce in…

- Captura importanta de articole pirotehnice inainte de Revelion. Politistii din cadrul Biroului de Arme, Explozivi si Substante Periculoase, Sectiei de Politie Rurala nr. 12 Pogoanele si Sectiei de Politie Rurala nr. 13 Smeeni au efectuat sambata dimineața controale si perchezitii pe raza municipiului…

- Vreme extrema in SUA dupa ce un val de fric se menține in zona de nord a Statelor Unite și a Canadei, in urma ninsorilor abundente din ultimele zile, potrivit Digi 24. Statul american Minnesota a fost lovit din plin de frigul napraznic. Temperaturile au scazut pana la -38 de grade Celsius…

- 2017 a fost un an agitat, cu alegeri in state importante pentru ordinea internationala si cu teste pentru partidele traditionale si Europa de Est. Revista Politico a alcatuit o lista cu castigatorii si pierzatorii de pe scena politica. Castigatorii: Emmanuel Macron Tanarul si carismaticul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a catalogat joi drept ”act terorist” explozia unei bombe artizanale, soldate cu 13 raniti, intr-un supermarket, la Sankt Petersburg, intr-un context de ingrijjorare fata de intoarcerea jihadistilor plecati sa lupte in Siria, relateaza AFP. Dand asigurari ca nu indeparteaza…

- Interviul a fost inregistrat in septembrie, cand au avut loc jocurile Invictus din Toronto (23 - 30 septembrie).Intr-un clip de promovare a emisiunii care a fost difuzat duminica, pe platforma online Twitter, Harry ii spune lui Obama ca interviul difuzat la radio va avea 20 de minute, iar…

- Trupurile neinsufletite ale celor doi au fost gasite la subsolul locuintei. Politia a anuntat ca nu exista semne ca s-ar fi fortat intrarea in locuinta, iar presa locala noteaza ca anchetatorii nu cauta in acest moment un suspect. "Circumstantele mortii lor par suspecte si tratam cazul ca…

- Simon Dickie (foto dreapta) a luat aurul la JO 1968, de la Ciudad de Mexico, fiind carmaci in echipajul de 4 rame, in 1972, la Munchen, carmaci in barca de 8, iar in 1976, la Montreal, a urcat de asemenea pe podium cu barca de 8, insa a luat bronzul. Simon Dickie s-a nascut la Waverley, in…

- O cursa Wizz Air si una British Airways, care trebuiau sa decoleze luni din Londra si sa ajunga pe aeroportul Otopeni au fost anulate, iar o alta, care urma sa decoleze din Bucuresti si sa aterizeze in Londra a fost, de asemenea, anulata, din cauza conditiilor meteo din Marea Britanie. …

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, va face o declaratie de presa despre Brexit vineri la orele 07.50 (06.50 GMT), la Bruxelles, a anuntat joi institutia europeana pe contul sau de Twitter, fara alte precizari, relateaza AFP. "Presedintele Tusk va face o declaratie in legatura cu Brexit-ul…

- Zborul din Nairobi spre Istanbul a fost forțat sa aterizeze in Sudan, pentru ca o persoana a ales sa-și creeze un nume care a starnit panica: „Bomba la bord”. „Experții spun ca acea rețea a fost creata la bord. Nu au fost gasite nereguli diupa ce s-a efectuat procedura de securitate, iar pasagerii…

- Un avion de pasageri al companiei aviatice Lufthansa, care a semnalat starea de urgenta la bordul sau, a fost indreptat catre Marea Britanie pentru a ateriza pe aeroportul din Manchester. Potrivit primelor informatii, zborul #LH492 a raportat un incident la bordul avionului, provocat de un…

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat ca "guvernul nu va accepta niciodata comportamentul provocator continuu al Coreei de Nord", cerandu-le tuturor statelor sa puna in aplicare cu strictete sanctiunile impotriva Phenianului. Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, a precizat ca toate…

- Deputata laburista Angela Rayner a anunțat ca a devenit bunica, in aceasta dimineața, scriind pe Twitter: „La ora 6 dimineața, dupa o seara plina de evenimente, am devenit bunica”, scrie presa britanica.

- Profesorul de la Universitatea din Michigan a facut o prezentare in Powerpoint cu cautarile studentilor in timp ce ar trebui sa invete despre oceanografie. Fotografii ale prezentarii au ajuns intr-un mesaj publicat pe Twitter si s-a viralizat, relateaza The Independent. Pozele arata ce cautau studentii…

- Saad Hariri, care la 4 noiembrie și-a anunțat demisia din funcția de premier al Libanului, va reveni la Beirut inaintea datei de 22 noiembrie, cand se marcheaza independența țarii, transmit sambata AFP și Reuters. Hariri, care se afla în prezent la Paris, și-a anunțat aceasta…

- A cincea editie a turneului de open squash, in weekend, la Iulius Mall Cluj (P) Pentru al cincilea an consecutiv, Iulius Mall Cluj gazduiește, in acest sfarșit de saptamana, cel mai mare turneu de squash organizat in Romania. Este singurul concurs de acest gen desfașurat pe un teren din sticla, publicul…

- Canada anunța un posibil acord de liber-schimb Asia-Pacific fara Statele Unite, care s-au retras din proiect. În paralel, președintele american Donald Trump critica dur practicile, susține el, incorecte în comertul international. Guvernul canadian a acceptat "un cadru pentru…

- Ministrul canadian al comerțului, Francois-Philippe Champagne, a salutat sambata "mari progrese" realizate pentru a relansa un vast acord de liber schimb Asia-Pacific (TPP) care era amenințat dupa ieșirea brutala a Statelor Unite din acord anunțata de Donald Trump, relateaza AFP. …

- Fanii celebrei ciocolate tartinabile au declanșat o adevarata revolta online, dupa ce brandul a anunțat ca rețeta Nutella a fost schimbata. Compania Ferrero SpA, cea care produce Nutella, a facut anunțul marți, atat pe pagina germana de Facebook a produsului, cat și pe Twitter, subliniind ca schimbarea…

- Guvernul Romaniei a aprobat un proiect de lege prin care statul Roman recunoaște diplomele, certificatelor si titlurilor de medic specialist, eliberate de un stat tert, altul decat Australia, Canada, Israel, Noua Zeelanda si Statele Unite ale Americii, inclusiv actele medicilor din Republica Moldova.

- Tyler Byrnes, o tanara din Canada, a susținut un interviu de angajare prin telefon la SkiptheDishes, o companie de livrat mancare. Pentru ca totul a decurs bine, Tyler a fost anunțata ca urmatoarea etapa a interviului va fi fața in fața, cu unul dintre managerii companiei. Inainte ca intalnirea sa aiba…

- Microsoft HoloLens va fi disponibil in Romania, a anunțat gigantul software american in cadrul evenimentului Future Decoded din Londra. Dispozitivul care combina realitatea virtuala cu cea augmentata intr-o ”realitate mixta” a fost lansat pe 29 de noi piețe din Europa, inclusiv țara noastra. Anterior,…

- O postare facuta pe Facebook de un pescar din Canada s-a viralizat. Un peste prins de Adam Turnbull intr-un rau din Alberta avea prins in jurul corpului un cerc din plastic de la o sticla de Powerade. „Aduna-ti gunoiul” este mesajul scris de pescar pe Facebook alaturi de imaginea socanta. Inelul s-a…

- Aproape 170 de turisti au fost nevoiti sa ramana o noapte in Egipt dupa ce aeronava Blue Air care trebuia sa decoleze in jurul orei 14 de pe aeroportul din Hurghada si sa ajunga in Romania s-a defectat, a declarat, pentru Mediafax, Andrei Tintea, reprezentantul agentiei de turism Tez Tour. Turistii…

- Cantarețul britanic Robbie Williams, care și-a intrerupt in luna septembrie turneul sau mondial și a anulat cateva concerte pe care trebuia sa le susțina in Rusia, a anunțat miercuri, prin intermediul unei inregistrari video publicata pe internet, ca se afla in convalescența dupa ce a fost ''la terapie…

- Președintele american Donald Trump a anunțat, sâmbata, ca intenționeaza sa aprobe declasificarea dosarului privind moartea lui John F. Kennedy, al 35-lea președinte al Statelor Unite. Decizia liderului de la Casa Alba, care vine împotriva recomandarii Consiliul Național…

- Cand este sarbatoarea de Halloween in 2017, una dintre cele mai populare sarbatori, ce are loc in fiecare an, pe 31 octombrie. Sarbatoareade Halloween are origine celtica și numele sau provine din limba engleza, de la expresia all hallows’ Even (numele sarbatorii creștine a tuturor creștinilor). Celții…

- Un avion comercial a fost lovit de o drona, joi, 12 octombrie, in apropierea aeroportului din Quebec, prima ciocnire de acest tip din Canada, a indicat duminica ministrul transporturilor, Marc Garneau, citat de AFP. Aparatul, un avion al companiei Skyjet care efectua un zbor intern, a fost…

- Un avion Turkish Airlines care transporta 121 de pasageri și șase membri ai echipajului a efectuat o aterizare de urgența vineri în Kenya dupa ce unul dintre motoarele sale a aspirat o pasare, a anunțat poliția, informeaza Reuters, citat de Agerpres Zborul TK 673, care decolase…

- Simona Halep a dezvaluit cateva din secretele ei. - Cum se simte o fata normala din grupul nostru sa stie ca e numarul 1 mondial? - Chiar daca am fost de vreo trei ori foarte aproape de a deveni numarul 1 mondial, parca tot nu-mi venea sa cred. Dar sambata pe teren (n.r. Turneul…

- Rezoluția referitoare la "transformarea informației in arma" a fost adoptata de Comisia pentru dimensiunea civila a securitații, cu unanimitate de voturi, duminica, la cea de-a 63-a sesiune anuala a Adunarii Parlamentare (AP) a NATO, organizata la București. Proiectul de rezoluție…

- Trei barbați sunt acuzați ca planuiau un atac terorist in New York, inspirați de cele comise in Paris. Aceștia au fost arestați, in urma cu mai multe luni, insa abia acum planul lor a ieșit la iveala, dupa ce autoritațile s-au convins ca niciun alt complice nu este in libertate. Cei trei planuiau sa…

- Celebra "cafea cu sare" se dovedește a fi o bautura extrem de inspirata. Daca ții la bautura ta de dimineața, afla ca pana acum, nu ai savurat-o la capacitatea ei maxima, scrie doctorulzilei.ro. Pentru a-i potența aroma, studii ale cercetatorilor britanici indeamna la adaosul de sare, relateaza…