- ANM a actualizat, cu puțin timp in urma, avertizarile meteo pentru regiunea Moldovei. Astfel, pana la ora 15, județele Vrancea, Bacau, Vaslui, Iași și Neamț se vor afla sub Cod galben, iar județul Galați, sub Cod portocaliu. Fenomenele vizate sunt ninsori insemnate cantitativ, intensificari ale vantului…

- Masinile constantenilor au fost acoperite peste noapte de un praf saharian de culoare rosiatica adus de ciclon format in partea de nord a Africii.Fenomenul e cu atat mai neobisnuit in judet deoarece ninsoarea si praful saharian a format asa numita ninsoare portocalie. ...

- Nuanta de portocaliu este data de praful saharian, adus de un ciclon puternic care are loc in zona bazinului mediteraneean, explica meteorologul Gabriela Bancila. Insa, sansele ca acest fenomen sa apara si in tara noastra sunt foarte mici, atrage atentia meteorologul. „In partea de sud a Peninsulei…

- Județele Constanța și Tulcea se afla sub atenționare de Cod Galben de precipitații moderate cantitativ, mai ales sub forma de lapovița și ninsoare, strat de zapada local consistent, polei, intensificari ale vântului. Conform datelor transmise de DRDP Constanța, la ora 12.30 starea carosabilului…

- Judetele Tulcea si Constanta se afla sub avertizare cod galben de precipitatii in general moderate cantitativ, polei, intensificari ale vantului, racire accentuata.De asemenea, pana la ora 20.30 mai multe zone din Dobrogea sunt sub cod portocaliu de depuneri semnificative de polei mai ales pe conductori,…

- Meteorologul ANM Mihai Huștiu a vorbit, la Antena 3, despre cum va fi vremea in zilele urmatoare. ”A fost iarna in toata regula in jumatatea de nord a Moldovei, a nins abundent inca se aseara, s-a depus un strat de zapada ce a atins 25 de cm la stația meteorologica Radauți, un strat important de zapada.…

- Pompierii intervin in aceste momente pentru a salva o persoana aflata in largul Marii Negre, in dreptul plajei Blue Beach. Persoana practica kitesurfing.Potrivit ISU Dobrogea, intervine targa Port. ...

- Peste 1.700 de militari romani si straini au participat, in perioada 5 15 martie, la unul dintre cele mai mari exercitii multinationale, organizat de Fortele Navale Romane, pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale ale Marii Negre. Exercitiul Spring Storm 18 a avut la baza un concept unic de…

- Exercițiul multinațional Spring Storm 18, care se desfașoara in Dobrogea și in apele internaționale ale Marii Negre, și la care participa 1700 de militari romani și straini, include și o secvența spectaculoasa la poligonul Capu Midia.

- Treisprezece presupusi membri ai gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) au fost arestati miercuri la Adana, in sudul Turciei, acuzati ca planuiau atacuri vizand cladiri din oras – inclusiv Consultul Statelor Unite, potrivit agentiei proguvernamentale Anadolu, relateaza The Associated Press conform News.ro…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de vreme rea valabila pentru intreaga țara pana pe 4 martie. Meteorologii se așteapta la precipitații mixte, polei și intensificari ale vantului. Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de vreme rea valabila pentru intreaga…

- Aceasta brosura a fost editata pentru a constientiza si intelege ca MAREA UNIRE din 1918 a fost si ramane pagina sublima a Istoriei Romanesti, fapta istorica a intregii natiuni romane . CENTENARUL (Romania 100 – 1918-2018) incepe din anul 2013.In conformitate cu prevederile Tratatului de pace de la…

- Joi si vineri dimineata vor fi inregistrate cele mai scazute temperaturi din aceasta perioada, pana la -19 grade Celsius in Bucuresti, a declarat marti meteorologul Gabriela Bancila, care a mai precizat ca in noaptea de marti spre miercuri va ninge abundent, astfel ca in Capitala se va depune un…

- Meteorologii anunța prelungirea avertizarii codului portocaliu de vânt și viscol în județele Giurgiu, Calarași, Ialomița, Buzau, Braila, Constanța și Tulcea pâna miercuri seara. Patru județe se afla, pâna azi la ora 14.00, sub cod portocaliu de vânt și viscol. Administrația…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) avertizeaza ca, in urmatoarele zile, in Bucuresti, temperaturile vor scadea pana la -15 grade pe timpul zilei si pana la -20 de grade noaptea, urmand ca de marti dupa-amiaza sa ramana in vigoare codul portocaliu de ger. "Temperaturi vor fi…

- Primavara incepe cu cel mai sever episod de ger din acest an. Valul de aer rece care loveste aproape toata tara este adus de un vartej ce aduce temperaturi artice. „Masa de aer comasata deasupra polului, masa de aer foarte rece, tranziteaza catre latitudini mai sudice”, a explicat Gabriela Bancila,…

- Catalin Constantin Zamfira, deputat PSD de Ilfov, a participat astazi, in calitate de membru și speaker, la Atelierul de lucru cu tema ”Stadiul actual și perspectivele in domeniul politicilor adresate promovarii coeziunii sociale in zona Marii Negre”, organizat la Palatul Parlamentului de Delegația…

- Aici se vor stabili detaliile exercitiilor ce urmeaza a fi desfasurate in comun, cu ocazia misiunilor din Marea Neagra, informeaza un comunicat de presa transmis, marti, de Statul Major al Fortelor Navale (SMFN). Potrivit SMFN, navele celor doua grupari navale permanente ale NATO, SNMG-2…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a spus duminica, la comandamentul de iarna convocat la sediul municipalitatii pentru a anunta masurile ce vor fi luate in urmatoarea perioada in contextul ultimelor avertizari meteorologice, ca 250 de utilaje de deszapezire sunt pregatite sa intervina in toate…

- Meteorologii de la ANM au emis o noua informare meteorologica de vreme rea, ce afecteaza aproape toata țara.Avertismentul este valabil în perioada 21 ianuarie, ora 16.00 – 22 ianuarie, ora 22.00. În intervalul menționat precipitațiile vor fi în extindere…

- Vremea rea se extinde in toata țara. La munte, peste zapada deja așternuta se va depune un strat nou de zapada, ceea ar putea duce la avalanșe. Sambata (20 ianuarie)In jumatatea de sud-est a tarii, innorarile vor deveni persistente, iar precipitatiile se vor semnala pe arii extinse; in Muntenia si Dobrogea…

- Cum in partea de sud-est a tarii se concentrau terenurile cele mai fertile, comunistii au rearanjat geografia: au inclus in regiunea Constanta un raion rodnic din Baragan, iar pe cel mai sarac raion din Tulcea l-au lasat Galatiului.

- Mare parte din judetul Brasov se va afla pana joi, la orele 20.00, sub atentionare Cod Portocaliu de vant puternic, viscol, zapada troienita. Atentionarea este valabila pentru Munții Banatului, Carpații Meridionali și Carpații de Curbura. Potrivit ANM, vor fi intensificari ale vantului cu viteze, in…

- Un avion de pasageri a iesit de pe pista si a ramas blocat in noroi, sambata noaptea, dupa aterizarea pe aeroportul international din orasul Trabzon, situat in nordul Turciei. Imaginile publicate de agentia de presa proguvernamentala turca Anadolu arata eforturile autoritatilor turce de a…

- Vremea continua sa se raceasca, un val de aer extrem de rece cuprinde intreaga țara. De marți, cel mai probabil in partea a doua a zilei, in vestul tarii se vor semnala precipitații cu tendinta de extindere si in restul regiunilor.Astazi vremea va continua sa se raceasca. Cerul va avea innorari…

- Gabriela Bancila, meteorolog ANM, a vorbit despre primele ninsori din Romania și racirea semnificativa a vremii. ”Pentru unele zone din țara vor fi doar niște fulgi de zapada, o ninsoare slaba. Despre precipitații mixte și, ulterior, despre ninsoare, vom vorbi in zona litoralului și-n zona de sud-vest…

- Marina militara a inceput primele exercitii in Marea Neagra din acest an Arhiva Foto: Mona Constantinescu. Fortele Navale Române au început primele exercitii în Marea Neagra din acest an, în cooperare cu partenerii din Alianta Nord-Atlantica. Aplicatiile din…

- PROGNOZA METEO. LA NOAPTE, 13 – 14.01. Cerul va fi variabil in nord-vestul și centrul țarii și mai mult noros in rest. Pe arii restranse va ninge slab, iar in Banat și Crișana, la inceputul intervalului, precipitațiile vor fi și sub forma de lapovița sau ploaie. Vantul va avea intensificari temporare…

- Fenomenele anuntate sunt intensificari ale vantului, precipitații predominant sub forma de ninsoare, frig. Incepand din cursul nopții de vineri spre sambata (12/13 ianuarie) vantul se va intensifica treptat, la inceput in regiunile sudice și la munte, iar pe parcursul zilei de sambata (13…

- Drumuri inchise si o avalansa care si-a terminat cursa intr-o cladire din statiunea de schi Sestrieres (Italia): ninsorile exceptionale inregistrate pe pantele italiene si franceze ale Alpilor au provocat perturbari ale traficului si evacuari, informeaza marti AFP. La Sestrieres, unde…

- Meteorologii au anunțat cand vine cu adevarat iarna: abia in luna februarie. Prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat normalul. „Prima decada a acestei luni aduce un regim de temperaturi placut, ore cu soare, dar sa fim atenti dimineata si noaptea la ceata pentru ca aduce vizibilitate scazuta. Sunt…