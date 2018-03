Stiri pe aceeasi tema

- A nins intreaga noapte in Banat, astfel ca un strat nou de zapada a fost depus. Potrivit Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, in aceasta dimineața se circula in condiții de iarna și ninge pe toate drumurile naționale și autostrazile din vestul țarii. Reprezentanții instituției transmit…

- Un grav accident de circulație a avut loc ina ceasta dupa-amiaza pe DN 79, șoseaua care leaga Arad de Oradea, in zona localitații Zimandu Nou. Trei mașini au fost implicate in coliziune, iar o victima a ramas incarcerata. La fața locului a intervenit Detașamentul de Pompieri Arad cu o autospeciala descarcerare…

- Meteorologii de la ANM au emis o serie de avertismente de tip cod galben de ploi puternice, care afecteaza aproape jumatate dintre județele țarii, printre care și Clujul.COD GALBENInterval de valabilitate: 17 martie, ora 14 – 18 martie, ora 08Fenomene vizate: ploi…

- In ultimii 5 ani, Spitalul Municipal din Urziceni a intentat peste 2000 de acțiuni in instanța ca sa-și recupereze sumele cheltuite pentru tratarea victimelor agresiunilor sau accidentelor de circulație. Reprezentanții unitații medicale susțin ca banii pe care i-au primit pana acum sunt destul de puțini...…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, luni dupa-amiaza, o alerta de vreme severa valabila pana la orele serii, in județele Timiș și Arad. The post Alerta de vreme severa in vestul țarii! E posibil sa cada grindina appeared first on Renasterea banateana .

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o noua atentionare nowcasting Cod galben de vant, ploi si descarcari electrice, valabila pe durata urmatoarei ore in judete din vestul t...

- Meteorologii anunta ploi si instabilitate atmosferica incepand de luni, de la ora 16:00 si pana miercuri la ora 8:00, la inceput in veztul tarii, dupa care se vor extinde pe intreg teritoriul, transmite News.ro . “Interval de valabilitate: 12 martie, ora 16 – 14 martie, ora 08. Fenomene vizate: ploi…

- Reprezentanții Primariei Timișoara recunosc ca sunt multe gropi in oraș, dar spun ca nu se poate spune ca s-a umplut orașul de gropi. Cine e de vina? Drumarii s-ar fi plans la primarie ca principala cauza ar fi soluția folosita pentru deszapezirea orașului. Aceasta deși a nins doar cateva zile in…

- O avertizare hidrologica cod galben a fost emisa, astazi, de Administrația Naționala Apele Romane, ca urmare a incalzirii vremii și a topirii zapezii. Avertizarea este valabila și pentru mai multe bazine hidrografice de pe raza județelor Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara, incepand de astazi și…

- A fost o saptamana de iarna și, dupa topirea zapezii, pe șoselele din vestul țarii au aparut gropile de diverse marimi. Drumarii s-au apucat de reparații, incercand sa profite de vremea buna.

- Meteorologii au anuntat ca gerul persista in intreaga tara, iar pana vineri la ora 11.00 este in vigoare un cod galben pentru Maramures, Crisana, Banat, vestul Olteniei si cea mai mare parte a Transilvaniei, in timp ce in restul tarii este cod portocaliu. In aceste conditii, unitatile de invatamant…

- Cea mai friguroasa zi din aceasta iarna din județul Timiș este prima zi de primavara. Potrivit meteorologilor, astazi, in jurul orei 10.00, in localitatea timișeana Banloc termometrele aratau -17 grade Celsius. De asemenea, la Sannicolau Mare erau inregistrate -16 grade Celsius, iar la Jimbolia erau…

- A nins din nou in vestul țarii, noaptea trecuta, astfel ca un nou strat de cațiva centimetri de zapada s-a așternut in unele zone. Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara anunța ca, de ieri, de la ora 17.00, și pana in aceasta dimineața, la ora 05.00, pe drumurile naționale și pe autostrazile…

- Sute de utilaje de deszapezire au actionat noaptea trecuta pe drumurile din vestul tarii! Pe parcursul nopții, pe autostrazile și drumurile naționale din vest au acționat 258 autoutilaje. Au fost raspandite peste 2.230 de tone de material antiderapant și peste 45 de tone de soluție de clorura de calciu,…

- Timișoreni, pregatiți hainele groase și cizmele imblanite. Meteorologii anunța ca, la sfarșit de iarna, vor fi inregistrate temperaturi foarte mici in intreaga țara, inclusiv in Banat. De asemenea, va incepe sa ninga incepand de astazi. Administrația Naționala de Meteorologie a emis, astazi, o avertizare…

- Persoanele din vestul țarii care au o idee de afacere, dar nu au bani sa o puna in practica primesc un ajutor nesperat. Universitatea de Vest din Timișoara a caștigat cinci proiecte europene, in valoare totala de aproximativ zece milioane de euro, prin intermediul Programului Operațional Capital Uman…

- Circulatia rutiera se desfasoara, joi, la pranz, in conditii de ninsoare si viscol pe tronsonul Cernavoda - Medgidia al Autostrazii A2 Bucuresti - Constanta, pe drum existand un strat de 1-2 centimetri de zapada, anunta Centrul Infotrafic.

- O tanara in varsta de 27 de ani, data in adoptie in SUA la varsta de un an, incearca sa-si gaseasca familia biologica din tara. Aceasta a facut apel pe un grup... The post O tanara din vestul tarii, infiata in America, cere ajutor sa-si gaseasca familia appeared first on Renasterea banateana .

- Cinci remorci, cu aproape opt tone de deșeuri și mobilier degradat au fost stranse in urma lucrarilor de igienizare efectuate in zona caminului social de pe strada ... The post Reprezentantii unei primarii din vestul tarii au chemat detinutii pentru a face curat in doua blocuri sociale appeared first…

- O femeie in varsta de 62 de ani a murit de gripa, desi era vaccinata antigripal... Victima, de loc din judetul... The post O femeie din vestul tarii a murit de gripa, desi era vaccinata antigripal appeared first on Renasterea banateana .

- Ninge ca-n povești in vestul țarii, din aceasta noapte. Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara anunța ca s-a intervenit cu peste 40 de utilaje pe drumurile naționale și pe autostrada A1, in cursul nopții, pentru indepartarea zapezii. In total, au fost raspandite aproximativ 240 de tone de…

- Zeci de tineri din cele patru județe din vestul țarii vor fi sprijiniți sa-și deschida o afacere, astfel ca vor fi create peste 70 de locuri de munca noi. Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș anunța inceperea unui nou proiect finanțat din fonduri europene, “Start Smart – Stimularea spiritului…

- Scene șocante s-au petrecut, ieri, intr-o gara din vestul țarii. Un barbat a fost dat jos din trenul care circula pe ruta Timișoara – Simeria, iar apoi batut de controlor și mai mulți calatori. Polițiștii din județul Arad au anunțat, astazi, ca au deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violențe…

- Marti se vor semnala precipitatii, mai ales ploi, in vestul si in sud-vestul tarii si sub forma de lapovita si ninsoare la munte, iar pe parcursul noptii acestea se vor extinde treptat astfel incat vor fi precipitatii mixte in Banat si Oltenia, in cea mai mare parte a Munteniei, sudul Moldovei si izolat…

- Primul deces din cauza gripei a fost inregistrat, ieri, in vestul țarii. O femeie in varsta de 63 de ani a murit la Spitalul Județean Arad din cauza complicațiilor gripei. Purtatorul de cuvant al Spitalului Județean Arad, Simina Roz, ne-a declarat ca femeia a murit ieri, fiind internata pe Secția de…

- Potrivit unei analize realizate de un portal de locuri de munca din Romania, cel mai mic numar de șomeri se afla in regiunea de vest a țarii. In Banat sunt 37.000 de persoane aflate in cautarea unui loc de munca, cu 4.000 mai puține fața de anul precedent. Regiunile cu cei mai mulți șomeri sunt […]…

- Romania se confrunta cu multe anomalii date de lipsurile pe care le are tara. Printre situatiile paradoxale se numara optiunea investitorilor din vestul tarii de a importa prin cel mai mare port al Europei, cel din Olanda, de la Rotterdam, si nu prin cel de la Constanta, care este mult mai aproape și…

- Magistratii au pronuntat sentinta in dosarul Hidra, al mafiei fierului vechi din Hunedoara. Aproape 50 de persoane au primit condamnari la pedepse cu inchisoarea cuprinse intre un an ani si 14 ani.

- Se intorc ninsorile in Banat. Potrivit unei avetizari emise de Administrația Naționala de Meteorologie, valabila de astazi, ora 18.00, și pana maine, la ora 17.00, este posibil sa ninga in mai multe zone din vestul țarii. ”In vestul țarii vremea va fi inchisa. Cerul va fi mai mult noros. In cursul nopții…

- Miercuri, intre orele 06.00 - 23.00, la altitudini de peste 1600 m in Carpații Meridionali și de Curbura vantul va sufla tare, cu viteze ce vor depași 90...100 km/h și trecator va ninge slab. Intensificari temporare ale vantului vor fi și in sudul Banatului, unde rafalele vor atinge in general…

- Liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, a vorbit vineri, intr-o conferința de presa, despre masurile pe care le ia la guvernare partidul din care face parte, precizand ca autostrada Pitești-Sibiu, și unirea printr-un drum de mare viteza a Bucureștiului de vestul țarii, sunt proiecte vitale, care legitimeaza…

- Accident grav in aceasta dimineata, pe o sosea din vestul tarii! Soferul unui microbuz a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat. Accidentul s-a petrecut pe drumul ce leaga Hategul de Petrosani. In microbuz mai erau inca patru persoane, printre care doi copii. Cu totii au fost raniti in urma accidentului…

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de marti, 30 ianuarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier. Desi in ultimele 24 de ore nu s-au inregistrat precipitatii sub forma de ninsoare,…

- Vremea va fi cu mult mai calda decât ar fi în mod normal la aceasta data, în special, în regiunile vestice, sud-vestice și de sud. În nord-vestul, nordul și centrul țarii, iar în primele ore și în vest, înnorarile vor persista și, pe arii restrânse,…

- Un accident cumplit de circulație a avut loc, astazi, pe un drum din vestul țarii. Trei oameni și-au pierdut viața, dupa ce mașinile in care se aflau s-au lovit frontal. Accidentul s-a petrecut pe DN7 Oraștie- Sebeș, pe raza localitații Romos. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații…

- Elicoptere americane au ucis sambata din eroare sapte irakieni in cursul unor lovituri aeriene lansate pentru arestarea unui presupus militant, au anuntat media locale si oficiali din domeniul...

- In cursul nopții de duminica spre luni, pe drumurile naționale și autostrazile din vest (multe portiuni acoperite cu zapada) s-a acționat cu peste 160 de autoutilaje și au fost raspandite 1.835 de tone de material antiderapant și aproape 7 tone de soluție de clorura de calciu. Aflați care este starea…

- Potrivit meteorologilor, interval de valabilitate este 21 ianuarie, ora 16 – 22 ianuarie, ora 22. Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ mai ales sub forma de lapovița și ninsoare, intensificari ale vantului. In intervalul menționat precipitațiile vor fi in extindere treptata, incepand cu…

- De aproape doua zile, estul tarii se confrunta cu ninsori si viscol de puterea unui uragan. Soselele sunt complet blocate de nameti si zeci de localitati au ramas in continuare fara curent electric....

- Primaria Municipiului Resita a inceput actiunea de ridicare a masinilor abandonate. Serviciul public "Directia de Intretinere si Reparatie a Patrimoniului" a avut o prima astfel de interventie si a ridicat mai multe masini la care s-au finalizat procedurile de comunicare si incercare de identificare,…

- Angajatii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Timisoara s-au impartit in echipe si au luat „cu asalt” soselele din judetul nostru. Cea mai importanta dintre ele, respectiv DN 7, pe segmentul Arad-Nadlac, a intrat la reparatii inca de la inceputul saptamanii. Potrivit celor de la DRDP Timisoara,…

- Doua mașini s-au izbit puternic una de cealalta, in aceasta dimineața, in Arad. In urma accidentului, unul dintre autoturisme a ajuns cu roțile in sus, iar partea din fața a celuilalt a fost distrusa. La fata locului au intervenit echipaje ale ambulantei si ale politiei, iar circulatia se desfasoara…

- Polițiștii carașeni cauta un barbat banuit ca in urma cu cateva zile a furat din locuința unui batran 13.800 de lei și 10 galbeni. ”In data de 4 ianuarie a.c., in jurul orei 12.15, politiștii municipiului Caransebes au fost sesizați prin apel la 112 de catre un batran in varsta de 79 de ani, din […]…

- Directia Agricola Arad inregistreaza o avalansa de oferte de vanzare de terenuri arabile depuse la inceput de an, peste 700 de dosare fiind inregistrate in primele doua zile lucratoare din 2018, dublu fata de media intragistrata saptamanal in 2017, cand numarul total al dosarelor procesate a ajuns la…

- Drumarii din Maramures sunt la datorie chiar daca nu au fost semnalate evenimente speciale pe soselele din judet. In cursul zilei dmarti, 2 ianuarie si in dimineata zilei de mierucri, 3 ianuarie s-a intervenit cu un numar de 3 utilaje si a fost raspandita o cantitate de 18 tone de material antiderapant…

- Doua utilaje intervin, la aceasta ora pe DN 67C, intre Novaci și Ranca, unde au revenit ninsorile. Pana acum a fost raspandita cantitatea de 10 tone de material antiderapant. Se circula in condiții bune.

- Zilele de vacanța prilejuite de trecerea in noul an reprezinta o buna ocazie pentru iubitorii de munte și de peisaj hibernal sa fie tentați de o excursie in stațiuni turistice aflate nu departe de Timișoara, iar oferta din județul Hunedoara este deosebit de generoasa. Cea mai veche stațiune din Valea…

- ANM a transmis o avertizare potrivit careia, de la noapte, 14 judete din nord-vestul si vestul tarii vor fi sub cod galben de intensificari ale vantului. Conform prognozei, pe data de 28 decembrie, intre orele 2:00 – 22:00, vantul se va intensifica treptat, la inceput in zona inalta a Carpatilor Meridionali…

- Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare cod galben de vant puternic, valabila incepand de miercuri noapte, pentru judetele Caras-Severin, Timis si Arad, dar si pentru zonele montane din alte unsprezece judete. Rafalele de vant in zonele joase vor ajunge la 75 de kilometri la ora, in timp ce la…

- Vremea se va incalzi treptat in urmatoarele zile, astfel ca luni, in ziua de Craciun, temperatura maxima va ajunge pana la 15 grade Celsius in zona de sud si sud-vest, iar in cea mai mare parte a tarii va fi insorit. In Capitala, vremea va fi frumoasa, cu temperaturi de 10-11 grade si nu vor fi precipitatii.