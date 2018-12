Zăpadă galbenă, un fenomen ce a acoperit nord-vestul Chinei VIDEO Nord-Vestul Chinei a fost acoperit, in acest weekend, de un strat subțire de zapada galbena. Peste 10 centimetri de zapada s-a așezat peste Urumqi și orașele din imprejurimile acestuia, potrivit South China Morning Post. Oamenii din aceasta zona s-au trezit ca ninge cu zapada galbena. Pe cat de bizar, fenomenul are o explicatie simpla, spun meteorologii. Cum a aparut zapada galbena Un vant puternic a lovit o furtuna de nisip care s-a combinat cu o furtuna de zapada și astfel s-a creat un strat de zapada galbena. Totul pare acoperit in galben. Insa, daca este data la o parte primul strat subțire… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

