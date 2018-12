ZĂPADA GALBENĂ, fenomenul care a creat panică. Explicaţiile meteorlogilor VIDEO Oamenii din aceasta zona s-au trezit ca ninge cu zapada galbena. Pe cat de bizar, fenomenul are o explicatie simpla, spun meteorologii. Un vant puternic a lovit o furtuna de nisip care s-a combinat cu o furtuna de zapada și astfel s-a creat un strat de zapada galbena. Totul pare acoperit in galben. Insa, daca este data la o parte primul strat subțire de zapada galbena, se poate vedea un alt strat de zapada alba stralucitoare. Acest tip de zapada poate fi inlaturata la fel ca zapada normala, insa stratul de praf nu va disparea atat de ușor. Potrivit specialiștilor, pentru ca acesta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

