Stiri pe aceeasi tema

- A trecut o luna de cand vedetele noastre au acceptat aventura „Asia Express”! Cu totii au plecat manati de mirajul celor 30.000 euro, dar si de adrenalina pe care ti-o da o astfel de competitie. Acum, insa, daca unii sunt determinați, altora le este greu și vor chiar sa ajunga acasa.

- Vremea 20 și 21 octombrie. Ploile abundente iau locul temperaturilor generoase de care ne-am bucurat in ultima perioada, iar la munte se anunța primele ninsori. Vremea se schimba radical , iar mercurul din termometre scade considerabil din acest weekend. Toamna se instaleaza in aproape toata țara,…

- Uraganul Michael, care a lovit cu toata forta nord-vestul Floridei, provocând cel putin decesul unei persoane, îsi continua miercuri seara (ora locala) cursa sa devastatoare în Georgia vecina, transmite AFP.

- Premierul Viorica Dancila a votat, sambata dimineata, la referendumul de modificare a Constitutiei in sensul redefinirii familiei, ea afirmand ca tema familiei este una importanta pentru toti si ca ea a votat pentru valorile in care crede. Dancila a mai spus ca aceasta consultare este expresia democratiei…

- Este vorba despre un accident inregistrat sambata dimineața, in zona Alidora, acolo unde o mașina s-a rasturnat in șanț. Un șofer care trecea prin zona este cel care a sunat la 112, iar la fața locului au ajuns ambulanțe, mașini de descarcerare și echipaje SMURD, salvatorii constatand ca in mașina erau…

- Cel putin trei persoane au fost ucise si patru au fost ranite sambata in Filipine la trecerea taifunului Mangkhut, au anuntat responsabilii din domeniul gestionarii in caz de dezastre. Consiliul national filipinez de management si reducere a riscurilor la dezastre a declarat ca bilantul…

- Vedeta de televiiune Adriana Bahmuțeanu și-a dus cei doi baieți in vacanța la unul dintre cei mai cunoscuți bucatari din Romania, celebrul Gheorg. Prezentatoarea de televiziune Adriana Bahmuțeanu se ocupa indeaproape de cei doi copii ai sai, Maximus și Eduard . Baieții sunt rezultatul mariajului…

- Cununia civila a fost oficiata de primarul Capitalei, Gabriela Firea. Cununia religioasa va tot duminica, la Biserica Sfantul Elefterie din Capitala. Prima imagine cu Gina Alexandra, nora lui Liviu Dragnea, in ziua nuntii FOTO Petrecera va avea loc la unul dintre cele mai elegante localuri…