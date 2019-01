Încetișor, se mișcă lucrurile pe viitoarele autostrăzi din vest

Autostrada Lugoj - Deva, o șosea de mare viteză de care ar fi trebuit să avem parte încă de acum câțiva ani, se îndreaptă, totuși, spre finalizare. Conform ... The post Încetișor, se mișcă lucrurile pe viitoarele autostrăzi din vest appeared first on Renaşterea bănăţeană… [citeste mai departe]