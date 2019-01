Zăpadă de doi metri. Oamenii, evacuați de urgență Furtuna a determinat o crestere si mai mare a riscului de inundatii in urma precipitatiilor considerabile care au cazut in urma cu cateva zile in aceasta parte a Statelor Unite. "Furtuna cea mare se va abate asupra noastra in ultima parte a diminetii de astazi. Pot sa va spun asta cu siguranta", a declarat meteorologul David Roth de la Centrul de Previziuni Meteorologice din cadrul Serviciului National de Meteorologie (NWS) al Statelor Unite, cu sediul in College Park, o localitate din statul Maryland. Politia din districtele Los Angeles si Santa Barbara au ordonat marti evacuari… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In Missouri, autoritatile au avertizat ca se poate astepta in trafic chiar si opt ore. In unele zone, stratul de zapada a fost de peste 45 de centimetri. In Kansas City, unde Kansas City Chiefs a jucat sambata cu Indianapolis Colts, in campionatul de fotbal american, in ziua partidei stratul…

- Centrul National de Prognoza Meteo din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie a emis, ieri, o informare meteo valabila din aceasta noapte, pana maine la ora 12.00.Vor fi ninsori si strat nou de zapada, intensificari temporare ale vantului, precipitatii mixte, polei.In intervalul mentionat,…

- Peste 6.500 de zboruri au fost intarziate si aproximativ 800 au fost anulate, potrivit site-ului de urmarire a zborurilor FlightAware. Aeroportul International Dallas-Fort Worth, din Texas, a fost cel mai afectat, cu peste 450 de anulari si 600 de intarzieri. Ploaia, zapada si vantul…

- O operatiune a politiei franceze era in desfasurare miercuri dimineata in zona catedralei din Strasbourg dupa ce marti seara, la targul de Craciun din centrul acestui oras, un barbat inarmat a ucis trei persoane si a ranit alte 13, dintre care opt sunt in stare grava, transmite Reuters. Un martor a…

- Ultima ora! Avertizare de la meteorologi! Ninsoare și ger saptamana aceasta. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un nou cod galben de ninsoare, ger și vant puternic. Printre județele afectate se numara și Argeșul. MESAJ 1 ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate:…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, imediat dupa miezul noptii, un nou mesaj de vreme severa imediata, conform caruia in judetele Constanta si Tulcea este Cod Galben pana la ora 05.00. In acest timp se semnaleaza ceata care determina, local, scaderea vizibilitatii sub 200 metri si izolat…

- In judetul Iasi s-a depus dupa ninsoarea de luni unul dintre cele mai groase straturi de zapada din tara. Vedeti harta prezentata de Administratia de Meteorologie. A nins de duminica noaptea fara incetare pana luni noaptea, deci aproape 24 de ore. Marti dimineata ninsoarea a incetat si nu se mai anunta…

- Cursele aeriene au inregistrat intarzieri de pana la 50 de minute luni dimineata, generate de necesitatea degivrarii aeronavelor inainte de decolare sau de handlingul la sol ingreunat de conditiile meteo, informeaza Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB). "Traficul aerian se desfăşoară…