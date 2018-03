Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare strat de zapada din judetul Sibiu, de aproape 2,7 metri, se inregistreaza la peste 2.000 de metri altitudine in muntii Fagaras, la Balea Lac, unde este risc mare de avalansa, potrivit unei informari a Centrului Meteorologic Regional Transilvania Sud. Riscul mare, de gradul patru din cinci,…

- Cel mai mare strat de zapada din judet, de peste doi metri si jumatate, se inregistreaza la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine in Muntii Fagaras, unde riscul de producere de avalanse este insemnat, de gradul trei din cinci, au informat miercuri meteorologii. Stratul de zapada masoara 252…

- Avalansa pe Transfagarasan, pe 17 martie. Sambata dimineața, o avalanșa mare a blocat o porțiune de drum din Transfagarașan cuprins intre Cabana Capra și Conacul Ursului. Din fericire, nu au fost persoane surprinse de zapada. De altfel, salvamontiștii argeșeni atrag atenția asupra faptului ca in zona…

- Cota 2000 Transfagarașan este de 229 centimetri, iar riscul de avalanșa este de gradul 4 (mare) la altitudini de peste 1800 metri și gradul 3 (insemnat) sub aceasta altitudine, potrivit directorului Salvamont Arges, Ion Sanduloiu. In continuare toate traseele montane din judetul Arges…

- Riscul producerii avalanselor in Muntii Fagaras si Bucegi este, la altitudini de peste 1.800 de metri, de patru pe o scara de la unu la cinci. Salvamontistii recomanda evitarea ascensiunilor la altitudini mai mari de 1.500 de metri si practicarea sporturilor de iarna cat timp riscul este mare.

- In acest moment, zapada ninsa masurata pe platforma meteo Balea Lac, la altitudine similara cu Cota 2000 Transfagarașan care se afla pe versantul sudic, este de 201 cm. Trebuie insa menționat ca stratul de zapada poate avea grosimi de cațiva metri in zonele de acumulare sau troienite. Gradul de risc…

- Cel mai mare strat de zapada din judetul Sibiu, de 191 de centimetri, se înregistreaza în zona turistica Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine în muntii Fagaras.

- Pentru cei care intentioneaza sa urce pe varful Papusa din Iezer, Salvamont Arges ii atentioneaza ca la est de varf, spre Cascue, este formata o cornisa de peste 200 de metri lungime, de 2-3 metri latime,care poate pleca oricand. De pe varf, la numai 3-4 metri, daca sunteti neatenti, puteti deja sta…

- Ieri a fost cod portocaliu de viscol și cod roșu de avalanșa, la peste 1.800 de metri pe Transfagarașan. Vantul a avut intensificari care au atins și 140 km/h. Zapada este umeda și poate pleca oricand, mai ales pe fețe inierbate. Riscul de avalanșa a fost așadar de 4 la peste 1.800 de metri și 3 sub…

- Meteorologii avertizeaza ca exista un risc de avalanșa ridicat in Munții Fagaraș, dupa ce vineri, in Munții Bucegi, s-a produs o avalașa. O avalansa mare s-a produs vineri, in Muntii Busteni, din cauza topirii zapezii, aceasta declansandu-se la o altitudine de 1.750-2.000 metri, de pe un versant cu…

- Specialistii spun ca in urmatoarele 24 de ore sunt posibile atat avalanse de topire din cauza caldurii, dar si declansarea de avalanse din cauza schiorilor. La o inaltime mai mica de 1.800 de metri in muntii Bucegi si Fagaras, riscul de avalansa este unul de gradul trei. Turistii care…

- Stratul de zapada la Balea Lac, in Muntii Fagaras, este aproape de doi metri, iar riscul de producere a avalanselor este de gradul patru, pe o scala de la unu la cinci. Acelasi risc a fost anuntat, luni, de meteorologi, si pentru Muntii Bucegi.

- Salvamontistii brasoveni au anuntat ca pericolul de producere a avalanselor i-a determinat sa inchida vineri doua trasee din Masivul Postavarul. Din cauza stratului consistent de zapada nou depus, precum si a faptului ca la altitudine vantul a suflat cu putere, adunand zapada in anumite zone, Serviciul…

- Jandrameria Dambovița a transmis o avertizare cu privire la situația din zona montana unde ninge și viscolește puternic. Vatul in Post-ul BUCEGI: Zapada are doi metri in zonele viscolite și vantul sufla cu 100km/ora (VIDEO) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- "In acest moment, stratul de zapada este de 110 centimetri, iar riscul de avalansa este de gradul 3 - insemnat - la altitudini de peste 1.600 de metri si de gradul 2 - moderat - sub aceasta altitudine. In continuare, toate traseele montane din judetul Arges sunt si vor ramane inchise. Pe versanti…

- Risc de avalanșa de gradul 3 in Munții Fagaraș, in crestere din cauza incalzirii vremii! In acest moment, stratul de zapada masurat la stația meteo Balea Lac, la altitudine echivalenta cu Cota 2000 Transfagarașan, este de 110 centimetri, iar riscul de avalanșa este de gradul 3 (insemnat) la altitudini…

- In zona inalta a Muntilor Fagaras si Bucegi este risc insemnat de avalanșe, pana marti la ora 20.00, potrivit meteorologilor. Centrul Meteorologic Regional Transilvania Sud Sibiu a anunțat luni ca riscul producerii avalanselor in Muntii Fagaras si Bucegi, la peste 1.800 de metri altitudine, este de…

- Meteorologii avertizeaza ca se mentine riscul insemnat de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine in muntii Fagaras, fiind vizata zona turistica Balea Lac, potrivit unei informari remise duminica AGERPRES. Centrul Meteorologic Regional Trasilvania Sud anunta ca s a semnalat o avalansa…

- O avalansa s-a produs sambata in Fagaras, la circa 30-40 km de barajul Vidraru. 15 turisti au fost surprinsi de valul de zapada, iar doi dintre ei au fost prinsi sub nameti, informeaza Romania TV. Salvatorii au recuperat doua persoane ranite, care se afla in afara pericolului. Una dintre ele a fost…

- O avalanșa a avut loc in masivul Fagaraș, simbata, și cel puțin doua persoane au fost ranite, anunța Dispeceratul National Salvamont. ,,In urma cu circa o ora in masivul Fagaraș zona Capra s-a produs o avalanșa, doua persoane dintr-un grup de circa 15 persoane fiind surprinse de alunecarea de zapada,…

- Risc de avalansa in Muntii Fagaras, pe 29 decembrie 2017. Meteorologii anunta ca riscul producerii unor avalanse in zona inalta a Muntilor Fagaras este mare, deoarece stratul de zapada este instabil. In Masivul Bucegi, riscul producerii unor avalanse este insemnat. Potrivit Centrului Meteorologic Regional…

- Zeci de mii de romani au ales sa petreaca la munte Craciunul, bucurandu-se de partii și zapada care, in alte zone ale țarii, inca se lasa așteptata. Meteorologii și salvamontiștii fac apel la turiști sa fie precauți, avand in vedere ca, in Bucegi și Fagaraș, sunt valabile alerte de avalanșa. Cel mai…

- In plin sezon turistic pe Valea Prahovei, unde gradul de ocupare este de aproape 100%, salvamontiștii ii avertizeaza pe turiști cu privire la pericolele care ii pandesc daca se avanta in zone cu risc de avalansa sau pe trasee ori partii, fara a fi echipați corespunzator.