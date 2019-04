Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii Sectiei Drumuri Nationale au inceput, marti, deszapezirea pe DN 67 C Transalpina pe tronsonul cuprins intre Ranca si Obarsia Lotrului, a declarat, pentru AGERPRES, reprezentantul institutiei, Cristi Tudor. Potrivit sursei citate, portiunea de drum care trebuie deszapezita are o lungime de…

- In judetul Valcea, pe DN 7 Ramnicu Valcea – Sibiu, la kilometrul 204, intre localitatile Caciulata si Brezoi, din cauza unui incendiu de vegetatie care se manifesta pe versantul muntelui, circulatia se desfasoara pe un fir, alternativ, dirijat de politisti, pentru a permite actiunea de stingere a…

- Fenomenele meteorologice din ultimele zile au provocat o serie de probleme in judetul Valcea. La Calimanesti, mai bine de 15 ore, zi si noapte, s-a lucrat pentru inlaturarea apei care inundase drumul european / national E 81 / DN 7, pe o portiune de 100 de metri. Din cauza stratului de zapada consistent…

- Circulatia pe DN 67C – Transalpina a fost inchisa ieri, la pranz, pe sectorul cuprins intre Novaci si statiunea Ranca, din cauza viscolului puternic. Drumarii au actionat cu utilajele din dotare, dar fara un rezultat pentru ca vandul aducea inapoi zapada pe partea carosabila. La un moment dat, drumul…

Imagini spectaculoase au fost filmate sambata pe Transalpina, la Ranca și apoi postate de evere-weather.eu pe pagina oficiala de Twitter.