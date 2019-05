Stiri pe aceeasi tema

- Drumarii au inceput, vineri, sa curete zapada de pe Transfagarasan, pe sectorul inchis circulatiei. In zona se intervine cu mai multe echipaje, pe unele sectoare de drum stratul de zapada depasind sapte metri. Traficul va fi redeschis circulatiei in jurul datei de 1 iulie.

