Zăpadă de 1,85 m la Stația meteo Bâlea Chiar daca, de ieri dimineata, n-a mai nins, iar acum, vremea e calda, cu cer schimbator, pentru cei care vor sa-și petreaca Paștele la munte este bine de știut ca la altitudini mai mari de 2000 de metri e iarna in toata regula. “Toate traseele montare raman inchise. Riscul de avalansa este de gradul 2, […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

