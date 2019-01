Zapada a paralizat regiuni din Europa Stare de urgenta in Germania, Austria, Suedia si Norvegia, caderile masive de zapada, in unele locuri si de 5 metri, au blocat drumuri, circulatia trenurilor a fost perturbata, scolile si-au anulat cursurile in timp ce sute de militari au fost trimisi sa-i ajute pe sinistrati. Deja meteorologii vorbesc despre cea mai grea iarna din ultimii […] Zapada a paralizat regiuni din Europa is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Ninsorile abundente au creat haos, vineri, in mai multe regiuni din Germania si Suedia, unde au fost blocate sosele, mai multe trenuri au fost anulate, iar scolile au fost inchise, transmite BBC, potrivit news.ro.Citește și:S-a aflat! Cine e, de fapt, romanul care a realizat din ‘umbra’ discursul…

- Caderile masive de zapada au provocat haos vineri in regiuni din Germania si Suedia, blocand drumuri, perturband circulatia trenurilor sau determinand scolile sa anuleze cursurile, informeaza site-ul BBC. Crucea Rosie a intervenit pentru a-i ajuta pe soferii blocati pe o autostrada din sudul landului…

- Crucea Rosie a ajutat mai multi soferi ramasi blocati pe o sosea in sudul Germaniei, in Bavaria, in timp ce scolile si caile ferate au fost si ele afectate de caderile de zapada. Un baiat in varsta de 9 ani a murit joi dupa ce un copac s-a prabusit peste el. Nordul Suediei a fost si el lovit de furtuna,…

- Iarna grea din Europa a devenit și mai dificila, sute de oameni fiind blocați dupa ce drumurile au fost ingropate de avalanșe, conform Dailymail. Cele mai multe coduri roșii sunt in Germania și Austria,...

- Ninsorile si frigul patrunzator continua sa provoace probleme uriase in Europa. 11 oameni au murit in Germania, Austria si Italia, tari afectate de un val de aer rece. A nins atat de mult in Germania si Austria, incat zapada depaseste trei metri in statiunile montane.

