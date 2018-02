Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a ucis-o cu sange rece pe Anastasia Cecati era medic stomatolog și mai fusese casatorit in trecut. Cei care ii cunoșteau pe cei doi soți susțin ca relația dintre ei era tensionata, in ciuda faptului ca abia devenisera parinți.

- Dupa 15 ani, Sore și-a pus din nou patinele de gheața in picioare pentru fi lmarile clipului celei mai noi melodii, Dintr-o mie de femei. Piesa este scrisa chiar de ea dupa ce a realizat cat de importante sunt momentele petrecute cu iubitul de cand a devenit mama

- Este adevarat ca atunci cand ești suparata pe partenerul tau nu stai sa te uiți la ceas și sa alegi ora potrivita pentru a te certa cu acesta, insa psihologii recomanda intocmai sa faci acest lucru, mai exact sa alegi momentul oportun in care sa deschizi o discuție in contradictoriu. Conform neuropsihologului…

- Andreea Marin are o frumoasa relație de dragoste cu Adrian Brancoveanu, in varsta de 32 de ani, consulul Romaniei in Libia. Dupa ce a declarat, recent, ca nu exclude posibilitatea unei sarcini, „Zana Surprizelor” a vorbit, de curand, și despre o posibila nunta.

- Andreea Marin, primele declarații despre nunta cu iubitul consul. Prezentatoarea tv a fost invitata in cadrul emisiunii „Vorbește lumea”, unde a vorbit și despre posibilitatea unei noi casatorii. Bruneta nu a exclus varianta aceasta și i-a promis lui Cove ca va fi invitat la eveniment. Andreea Marin…

- Andreea Marin a acordat recent un interviu in care a vorbit, printre altele, despre relatia cu noul ei iubit, si a lasat sa se inteleaga ca in relatia lor nu sunt excluse planurile de casatorie.

- „Zana Surprizelor”, Andreea Marin, a acordat recent un interviu in care a vorbit, printre altele, despre relatia cu noul ei iubit, dar si despre cat de puternica este legatura dintre ea si Violeta, fiica ei pe care o are din relatia cu Stefan Banica Junior. Vorbind despres relatia cu Adrian Brancoveanu,…

- Tanara care in noaptea de marti/miercuri si-a impuscat accidental in cap iubitul politist ar putea fi audiata in cursul zilei de joi, 1 februarie 2018. Fosta sotie a politistului este extrem de retinuta in declaratii.

- Andreea Marin a trecut printr-un divorț dureros de fizioterapeutul turc, Tuncay Ozturk, pe care-l considera iubirea vieții ei. Apoi subit a anunțat pe un site de socializare ca divorțeaza. Desparțirea a fost dura, dar a inflorit-o parca pe Zana, scrie BUGETUL.RO.Aceasta a slabit, și-a schimbat…

- Relația dintre cantareața Cristina Rus și controversatul om de afaceri Dragoș Balteanu a trecut prin multe probleme odata cu scandalul in care a fost implicat și pentru care a petrecut o buna bucata de vreme in arestul Capitalei. Cu toate acestea, artista i-a fost alaturi intotdeauna, semn ca dragostea…

- Nu mai este un secret pentru nimeni ca Andreea Marin este indragostita nebuneste de noul sau iubit- consul in Libia, la Tripoli- și se pare ca este pregatita sa faca urmatorul pas in relatie. Vedeta a marturisit ca-si doreste sa devina din nou mama, fiind cu totii pregatiti pentru acest moment.

- Zana Surprizelor, Andreea Marin, a acordat recent un interviu in care a vorbit, printre altele, despre relatia cu noul ei iubit, dar si despre cat de puternica este legatura dintre ea si Violeta, fiica ei pe care o are din relatia cu Stefan Banica Junior.

- Andreea Marin și-a refacut rapid viața dupa divorțul de anul trecut. Vedeta este fericita alaturi de Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia, iar acest lucru se datoreaza și Violetei, fiica ei și a lui Ștefan Banica Jr, care a avut un cuvant greu de spus in aceasta privința. Andreea Marin a…

- Alina Eremia (24 de ani) și iubitul ei, Edi Barbu (28 de ani), apar pentru prima data impreuna pe coperta unei reviste, in Unica, numarul de februarie (pe piața din 23 ianuarie). Cei doi sunt o apariție discreta de obicei, dar s-au hotarat sa povesteasca despre relația lor și sa faca primul shooting…

- Fiica prezentatoarei de televiziune Andreea Esca, Alexia, se pare ca are ganduri mari cu iubitul ei, Mario Fresh. Acesta a dat-o de gol. Fiica prezentatoarei de televiziune Andreea Esca, Alexia Eram, formeaza un cuplu cu un tanar artist pe nume Mario Fresh . Relația dintre Alexia Eram și Mario Fresh…

- Andreea Marin a vorbit deschis despre relatia cu fiica ei, Violeta, marturisind ca aceasta este persoana care i-a fost mereu aproape si care a salvat-o din situatiile dificile prin care a trecut in ultimii ani.

- Andreea Marin a vorbit la TV despre actuala ei relatie. Intrebata daca l-a gasit pe "acel barbat puternic", Andreea Marin a raspuns ca ea crede ca da. "Zana" formeaza un cuplu cu consulul Romaniei in Libia.

- Moment de sinceritate. Andreea Marin a recunoscut ca este fericita ca a divortat de medicul turc Tuncay Ozturk. Iar acum si-a gasit linistea alaturi de noul iubit Adrian Brancoveanu, consulul Romaniei in Libia, in varsta de 32 de ani.

- Andreea Marin este o prezența activa pe rețelele de socializare și intotdeauna iși ține fanii la curent cu noutațile și activitațile pe care le desfașoara in viața de zi cu zi. Indragita vedeta nu se sfiește sa posteze fotografii cu ea in ipostaze inedite, iar in ultimele zile, ca dovada a faptului…

- Andreea Marin a povestit ca anul 2017 a fost unul bun pentru ea tocmai datorita faptului ca a divorțat, scrie click.ro. Prezentatoarea lasa de ințeles ca desparțirea de iubitul turc a fost mai degraba o ușurare pentru ea, care i-a permis astfel sa iși deschida sufletul fața de cineva care o iubește…

- Andreea Marin poate fi luata ca exemplu pentru curajul de a trece peste fiecare impas al vietii. Vedeta a marturisit ca este pregatita sa ofere din nou iubire, noteaza click.ro. „Altfel, 2017 a fost un an bun pentru mine, a fost bun ca am divortat. Eu cred in dragoste, pot sa iubesc mai matur acum”,…

- Prima sotie a lui Adrian Mutu, Alexandra Dinu, traieste o frumoasa poveste de dragoste, de mai bine de 3 ani, cu cunoscutul actor și producator de film Jeffrey Greenstein. Intr-un interviu pentru primul numar din 2018 al revistei OK! Magazine, Alexandra vorbește pentru despre iubitul sau și despre relația…

- Daca inceputul anului a fost extrem de dificil pentru Andreea Marin care s-a despartit de Tuncay Ozturk, restul anului a fost exact opusul. Vedeta a reusit absolut tot ce si-a propus atat pe plan profesional cat si sentimental. "Anul acesta a fost un dar, ii multumesc lui Dumnezeu pentru ca…

- Andreea Marin avut parte de sanatate, echilibru, dar și de dragoste și fericire, in acest an. Vedeta și-a intalnit actualul iubit, despre care vorbește foarte frumos. Niciun an nu seamana cu altul, ar putea spune Zana, fara ezitari. Dupa un 2017 care a debutat cu un divorț, Andreea Marin avut totuși…

- Marturii fabuloase ale Andreei Marin. Vedeta a decis sa-si descarce sufletul chiar in zilele Craciunului. 'Zana surprizelor' si-a gasit marea iubire dupa mai multe esecuri in dragoste. Adrian Brancoveanu este noul iubit al Andreei care s-a declarat mulțumita de barbatul pe care il are alaturi și…

- "Anul acesta am primit un dar de la Dumnezeu. Aveam nevoie de o balanta potrivita! Am avut un an greu, dar Dumnezeu si-a intos fata catre mine. Am alaturi un om bun pe care ma pot baza. Nici nu mai asteptam asta de la viata. Vreau sa am mereu pentru ce sa lupt", a declarat Andreea Marin, potrivit…

- Dupa mai multe esecuri in dragoste, Andreea Marin a gasit puterea sa iubeasca din nou: un angajat al Ministerului Afacerilor de Externe. Invitata la un post de televiziune, vedeta ii multumeste lui Dumnezeu ca i-a oferit sansa unei noi relatii, mai ales ca nu se astepta la acest lucru. A

- Dupa mai multe eșecuri pe plan sentimental, Andreea Marin și-a gasit, in sfarșit, marea iubire, in persoana lui Adrian Brancoveanu. Intr-un interviu acordat pentru „Star Mainal”, „Zana” s-a declarat mulțumita de barbatul pe care il are alaturi și a fost recunoscatoare fața de Divinitate.

- Altfel, Rania, fetita lui Florin Salam si a Roxanei Dobre, a implinit un an pe 22 decembrie. La petrecerea organizata pentru micuta a participat si nasul acesteia, care a transmis un mesaj emotionant. Roxana Dobre, prima reactie dupa despartirea de Florin Salam. Cu cine a fost surprinsa in…

- Zana nu a ascuns cat de fericita este alaturi de noul sau partener, care i-a redat echilibrul. Andreea Marin iși duce iubitul in mijlocul familiei sale, pentru a petrece sarbatorile impreuna. Andreea Marin nu mai ascunde faptul ca este fericita grație unui alt barbat, alaturi de care traiește o poveste…

- Andreea Marin a suferit mult in dragoste, dar soarele a rasarit si pe strada ei: de cateva luni traieste o frumoasa poveste de iubire! Bruneta a vorbit despre relatia cu noul ei iubit, despre micile dificultati pe care le intampina, dar si despre planurile pe care le au impreuna de Sarbatori. „Relatia…

- Relația dintre Flavia și Codin Maticiuc este pe drumul cel bun. Cei doi se ințeleg de minune, iar energia pe care Flavia o prezinta de fiecare data nu poate decat sa ne duca cu gandul ca este fericita.

- Aceasta are o alta varianta: "Incheiasem conturile cu Maxi Lopez inainte sa il cunosc. Am avut incredere foarte mare in Mauro. Altfel, nu i-as fi facut cunostinta cu copiii mei. Stiam ca va fi ceva serios. Timpul are grija de tot. Relatia mea cu Maxi e mai relaxata acum. Am sarbatorit impreuna ziua…

- In septembrie, Halle Berry a confirmat relația cu producatorul muzical Alex da Kid, postand pe contul ei de Instagram o fotografie de cuplu. Acum, la nici patru luni, cei doi s-au desparțit. Cu postarea aceasta, Halle anunța relația cu Alex Da Kid I-au luat pe toți prin surprindere cand au anunțat ca…

- Relația dintre Cristi Boureanu și Laura Dinca este, fara putința de tagada, una plina de pasiune și de senzualitate. Iar comportamentul lor, atunci cand nu știu ca sunt urmariți, dovedește ca se iubesc la nebunie.

- Andreea Marin are de ceva timp o relatie cu Adrian Brancoveanu, 32 de ani, consul in Libia, la Tripoli, insa dupa izbucnirea tensiunilor in aceasta țara a fost relocat in Tunisia. ANDREEA MARIN, primele declaratii dupa ce a inceput o NOUA RELATIE "Sunt implinita sufleteste si datorita…

- Andreea Marin aduce mulțumiri lui Dumnezeu pentru tot ce a primit in acest an și mai ales in ultimele luni. Vedeta se simte implinita in dragoste datorita noului sau partener, consulul Romaniei in Libia, in virsta de 32 de ani. Noua iubire vine ca un balsam dupa un divorț dificil la tribunal, cind ea…

- Vedeta ii multumeste lui Dumnezeu pentru ce a primit in acest an si mai ales in ultimele luni. Andreea Marin se simte implinita in dragoste datorita noului sau partener, consulul Romaniei in Libia, in varsta de 32 de ani. In prezent, Zana nu mai ascunde faptul ca este fericita gratie unui alt barbat,…

- Vedeta ii mulțumește lui Dumnezeu pentru ce a primit in acest an și mai ales in ultimele luni. Andreea Marin se simte implinita in dragoste datorita noului sau partener, consulul Romaniei in Libia, in varsta de 32 de ani. Acest sfarșit de an o gasește extrem de fericita pe Andreea Marin. Asta dupa ce…

- Fiica manelistului Florin Salam traiește o poveste de dragoste cu Catalin Vișanescu. Cei doi au facut un nou pas in relația lor. Betty Salam este mai fericita ca niciodata alaturi de iubitul ei, Catalin Vișanescu, care a avut 130 de kilograme la un moment dat . Fiica lui Florin Salam a dezvaluit, la…

- Andreea Marin nu se poate bucura din plin de ziua in care vine Moș Nicolae . Asta pentru ca Zanei ii lipsesc aniversarile din familie, petrecerile in care tatal și bunicul sau iși sarbatoreau onomastica. De anul trecut, cand și tatal sau s-a stins din viața , pentru Andreea Marin ziua in care copiii…

- Imaginea cu Andreea Marin a creat reacții neașteptate pe contul de socializare. Vedeta a publicat o fotografie in care arata mai mult ca o puștoaica, decat o femeie trecuta de 40 de ani. Fanii nu s-au putut abține. De cand s-a indragostit nebunește de tanarul consul, Andreea Marin arata mai bine ca…

- Relația dintre Otilia Bilionera și cantarețul multimilionar Sinan Ackil pare sa fie din ce in ce mai serioasa. Iar acum, celebrul artist turc i-a facut o surpriza de zile mari și a venit, in mare secret, in Romania.