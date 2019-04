Zamfir vrea noi schimbari in privinta ROBOR. Indicele ar putea fi inlocuit si pentru creditele in derulare

Stiri pe aceeasi tema

- O comisie din Senat a decis ca noua formula sa se aplice și creditelor in derulare, fara sa mai fie nevoie de o cerere de refinanțare. Autorul amendamentului este senatorul ALDE, Daniel Zamfir. ”Am decis ca noul indice Robor care va fi calculat acum in baza tranzacțiilor- fac o paranteza și…

- Noul indice ROBOR, bazat pe tranzactii, s-ar putea aplica si contractelor in derulare, dupa ce senatorii din Comisia economica u votat un amendament la OUG 19/2019. "O modificare foarte importantă la care am ţinut foarte tare. Am stabilit şi am votat în Comisia Economică ca…

- Noul indice ROBOR, bazat pe tranzactii, s-ar putea aplica si contractelor in derulare, Comisia economica, industrii si servicii din Senat votand marti cu majoritate de voturi un amendament la OUG 19/2019 prin care se modifica OUG 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor…

- ”NOUL ROBOR SA SE APLICE SI CREDITELOR IN DERULARE! Maine, la Comisia Economica a Senatului, intra in dezbatere, mult așteptata modificare a OUG 114. Cred cu tarie ca trebuie facuta dreptate pana la capat. Daca tot am constatat cu toții ca ROBOR-ul a fost unul "umflat", calculat incorect,…

- Senatorul Daniel Zamfir, liderul ALDE Brasov, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca liberal-democratii vor depune saptamana viitoare un amendament la legea de aprobare a Ordonantei 19/2019 prin care se urmareste ca noul indice Robor sa se aplice si creditelor in derulare.

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, a anunțat ca indicele ROBOR va fi inlocuit cu un indicator calculat exclusiv in baza tranzactiilor interbancare. Masura urmeaza sa intre in vigoare din data de 2 mai 2019, iar noul indice se va aplica atat creditelor noi, cat si refinantarii creditelor aflate…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, la inceputul sedintei de Guvern, ca in consens cu partile implicate si in baza princiiilor convenite cu BNR si cu Asocitia Romana a Bancilor vor fi modificate OUG 114/2018 si alte doua acte normative, un dintre consecinte fiind aceea ca indicele ROBOR va…

- Ministerul Finantelor a pus in dezbatere publica noua forma a Ordonantei 114. Aceasta schimba modul de taxare a bancilor, iar indicele ROBOR va disparea din calculul dobanzilor pentru creditele noi in lei acordate persoanelor fizice.