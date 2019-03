Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Zamfir a explicat concluziile Comisiei privind o eventuala manipulare a ROBOR. Dupa o luna de audieri, Comisia a decis sa emita o concluzie preliminara. „Intr-o majoritate covarșitoare, am ajuns la concluzia ca ROBOR nu are nicio legatura cu realitatea. ROBOR nu este ceea ce ni se spunea…

- Presedintele Comisiei economice din Senat, Daniel Zamfir, a anuntat marti ca le va recomanda colegilor sai transmiterea catre Guvern si Banca Nationala a unei propuneri care sa vizeze decuplarea ‘in mod rapid’ a ROBOR de ratele romanilor. ‘Ma voi consulta cu colegii mei si, imediat ce vom termina audierile…

- Președintele Comisiei economice din Senat, Daniel Zamfir, a declarat marți ca exista parghiile necesare pentru a-l determina pe fostul trezorier ING, senatorul PNL Florin Cițu, sa se prezinte la Comisia economica pentru a fi audiat in legatura cu manipularea ROBOR din 2008, chiar daca acesta refuza,…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, a anunțat ca va discuta in data de 18 februarie cu reprezentanții Bancii Naționale a Romaniei (BNR) despre schimbarea modului de calcul in cazul indicelui ROBOR. Discuția va avea loc in cadrul urmatoarei ședințe a Comitetului Național de Supraveghere Macroprudențiala.…

- O eventuala decizie va fi luata impreuna cu Banca Centrala, care poate modifica normele interne legate de ratele dobanzii fara sa ceara aprobarea Parlamentului, adauga Valcov. Schimbarea are in vedere scaderea costurilor la care se imprumuta bancile intre ele, iar din aceasta situatie vor avea de…

- Dan Suciu, purtatorul de cuvant al Bancii Naționale a Romaniei (BNR), a afirmat, luni, ca declarațiile lui Darius Valcov, consilierul premierului pe economie, despre ROBOR sunt confuze și denota neclaritați.„"Banca Nationala a Romaniei discuta cu Ministerul Finantelor Publice si nu inteleg…

- "Banca Nationala a Romaniei discuta cu Ministerul Finantelor Publice si nu inteleg in ce calitate intervine in discutie domnul Valcov. Mai mult, pare a arata grave confuzii in ceea ce priveste piata monetara si rolul ei in alimentarea cu lichiditati a economiei, bancilor si trezoreriei. Pare a face…

- Dan Suciu: BNR este deschisa la un dialog clar si onest Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu (stg) și purtatorul de cuvânt al BNR, Dan Suciu (dr). Foto: Agerpres. Banca Nationala a României este deschisa la un dialog clar si onest, pentru clarificari, dar nu si pentru a crea mai multa…