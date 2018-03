Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, sustinerea candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedintele si pe Ludovic Orban pentru a fi desemnar premier, trasmite News.ro . UPDATE 1: Pentru sustinerea candidaturii lui Iohannis, au fost exprimate 817 voturi, din care 793 au fost…

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, sustinerea candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedintele si pe Ludovic Orban pentru a fi desemnat premier, potrivit Digi 24.Pentru sustinerea candidaturii lui Iohannis, au fost exprimate 817 voturi, din care 793 au fost pentru, iar…

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, sustinerea candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedintele si pe Ludovic Orban, scapat recent de un dosar penal, pentru a fi desemnat premier. Consiliul National al PNL a decis sa voteze duminica sustinerea presedintelui Klaus Iohannis…

- UPDATE – ora 16:30 – In capitala a avut loc, astazi, Consiliul National al PNL, la care liberalii au decis sa-l sustina pe presedintele Klaus Iohannis pentru un nou mandat la viitoarele alegeri prezidentiale; de asemenea, sa-l desemneze pe presedintele partidului, Ludovic Orban, pentru functia de premier.…

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, propunerea ca liderul liberalilor, Ludovic Orban, sa fie propus de partid pentru functia de prim-ministru iar Klaus Iohannis, candidat la functia de presedinte al Romaniei pentru alegerile din...

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, sustinerea candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedintele si pe Ludovic Orban pentru a fi desemnat premier. Pentru sustinerea candidaturii lui Iohannis, au fost exprimate 817 voturi, din care 793 au fost pentru, iar 24…

- Pentru sustinerea candidaturii lui Iohannis, au fost exprimate 817 voturi, din care 793 au fost pentru, iar 24 au fost declarate nule. In ceea ce priveste candidatul PNL la functia de premier, au fost exprimate 821 de voturi, din care 686 pentru Ludovic Orban, 113 pentru Viorel Catarama, iar 23 au fost…

- Klaus Iohannis este candidatul PNL la președinție pentru alegerile din 2019. Aceasta este decizia adoptata, duminica, de Consiliul Național al PNL. Totodata, forul de conducere al partidului a validat ca Ludovic Orban, președintele PNL, sa fie susținut pentru funcția de premier, in cazul in care liberalii…

- Ludovic Orban a fost propus premier de PNL. Consililul Național al Partidului Național Liberal a validat propunerea prin care Ludovic Orban, liderul liberalilor, sa fie desemnat pentru funcția de prim-ministru din partea partidului. Totodata, conducerea PNL a decis, duminica, sa-l susțina pe Klaus Iohannis…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a punctat duminica, dupa votul in Consiliul National al partidului, ca liberalii au candidat la alegerile prezidentiale din 2019, in persoana actualului sef al statului, Klaus Iohannis, si le-a multumit, totodata, colegilor de partid care l-au girat pentru functia…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a punctat duminica, dupa votul in Consiliul National al partidului, ca liberalii au candidat la alegerile prezidentiale din 2019, in persoana actualului sef al statului, Klaus Iohannis, si le-a multumit, totodata, colegilor de partid care l-au girat pentru functia…

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, sustinerea candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedintele si pe Ludovic Orban pentru a fi desemnat premier.Pentru sustinerea candidaturii lui Iohannis, au fost exprimate 817 voturi, din care 793 au fost pentru, iar 24 au…

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, propunerea ca liderul liberalilor, Ludovic Orban, sa fie propus de partid pentru functia de prim-ministru, iar Klaus Iohannis, candidat la functia de presedinte al Romaniei pentru alegerile din 2019, informeaza Agerpres. Pentru propunerea ...

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, propunerea ca liderul liberalilor, Ludovic Orban, sa fie propus de partid pentru functia de prim-ministru iar Klaus Iohannis, candidat la functia de presedinte al Romaniei pentru alegerile din 2019. Pentru propunerea de prim-ministru al PNL…

- Liberalii isi stabilesc, duminica, strategia de deschidere catre societate, intr-o reuniune a Consiliului National al PNL, la Palatul Parlamentului. Consiliul National al PNL a decis sa voteze astazi sustinerea presedintelui Klaus Iohannis de catre PNL pentru un nou mandat la viitoarele alegeri prezidentiale,…

- Consiliul National al PNL si-a deschis duminica lucrarile la Palatul Parlamentului cu introducerea pe ordinea de zi a doua noi puncte fata de cele anuntate, validarea ca propunere pentru functia de prim-ministru a liderului liberalilor, Ludovic Orban, si a celei de candidat la functia de presedinte…

- Consiliul National al PNL si-a deschis duminica lucrarile la Palatul Parlamentului cu introducerea pe ordinea de zi a doua noi puncte fata de cele anuntate, validarea ca propunere pentru functia de prim-ministru a liderului liberalilor, Ludovic Orban, si a celei de candidat la functia de presedinte…

- Consiliul National al PNL a decis sa voteze astazi sustinerea presedintelui Klaus Iohannis de catre PNL pentru un nou mandat la viitoarele alegeri prezidentiale, precum si desemnarea lui Ludovic Orban pentru postul de premier daca liberalii vor castiga alegerile parlamentare, trasmite News.ro . Iulian…

- Liberalii vor vota, duminica, o rezolutie pentru sustinerea lui Klaus Iohannis pentru al doilea mandat de presedinte si a lui Ludovic Orban pentru functia de premier, decizia fiind luata prin suplimentarea ordinii de zi a sedintei Consiliul National al partidului, care are loc la Parlament.

- Liberalii isi stabilesc strategia de deschidere catre societate, intr-o reuniune a Consiliului National al PNL, la Palatul Parlamentului. Consiliul National al PNL a decis sa voteze duminica sustinerea presedintelui Klaus Iohannis de catre PNL pentru un nou mandat la viitoarele alegeri…

- PNL îl susține pe Klaus Iohannis pentru a candida pentru un nou mandat la prezidențiale. Propunerea a venit din partea președintelui PNL Ludovic Orban. Sute de liberali s-au reunit la Parlament.

- Consiliul National al PNL a decis sa voteze astazi sustinerea presedintelui Klaus Iohannis de catre PNL pentru un nou mandat la viitoarele alegeri prezidentiale, precum si desemnarea lui Ludovic Orban pentru postul de premier daca liberalii vor castiga alegerile parlamentare

- Consiliul National al PNL a decis sa voteze astazi sustinerea presedintelui Klaus Iohannis de catre PNL pentru un nou mandat la viitoarele alegeri prezidentiale, precum si desemnarea lui Ludovic Orban pentru postul de premier daca liberalii vor castiga alegerile parlamentare.Iulian Dumitrescu…

- Consiliul Național al PNL. Liderul liberalilor, Ludovic Orban, a propus validarea in mod statutar prin votul Consiliului Național a lui Klaus Iohannis drept candidat al PNL la alegerile prezidențiale pentru cel de-al doilea mandat.

- PNL ''pro justitie'', perceputa nesincera. Care sunt cele 10 masuri propuse Viorel Catarama, prim-vicepresedinte al PNL sector 2, spune ca este nevoie de o noua abordare a PNL in ceea ce priveste pozitionarea "pro justitie", dar si de un parteneriat cu presedintele Iohannis.Temele vor fi discutate in…

- Dupa decizia de achitare a presedintelui Ludovic Orban, acuzat de coruptie, dar gasit nevinovat, PNL intra, sau ar trebui sa intre, intr-o noua faza. Cu puteri sporite, eliberat psihic, scapand de suspiciunea de a se numara printre politicienii corupti, liderul PNL poate gandi pentru partid o noua strategie.…

- Toader prezinta raportul despre activitatea DIRECTIEI conduse de Kovesi Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este asteptat sa prezinte joi, la ora 18.00, raportul privind activitatea manageriala a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), dar si o decizie privind conducerea DNA. Liderul PSD, Liviu Dragnea,…

- USR a anunțat prin vocea președintelui Dan Barna, ca formațiunea va avea propriul candidat la alegerile prezidențiale. Senatorul PNL Alina Gorghiu le-a transmis, insa, ca este bine ca dreapta sa aiba un singur candidat, pe presedintele Klaus Iohannis, pentru ca șansele sa fie cat mai mari, in contextul…

- Un roman, stabilit in Germania din 1987,A a anuntat ca intentioneaza sa-i ia locul lui Klaus Iohannis, din 2019. E independent si poarta numele profetului Moise, intentia lui declarata fiind de a “readuce Romania la normalitate, iar prin voturile alegatorilor care ma aleg, sa fie inclus si valabil…

- Florin Cițu și Ludovic Orban, doi politicieni care aveau postari zilnice pe Facebook despre diferite lucruri, odata cu eliminarea senatorului PNL, cunoscut pentru luptele sale cu bancile in favoarea romanilor, tac. Nu au mai scris absolut nimic pe rețeaua de socializare. In cazul lui Ludovic Orban,…

- In acest context, senatorul Daniel Zamfir a spus ce erau invațați comunicatorii PNL sa spuna atunci cand merg in platourile televiziunilor in legatura cu președintele Klaus Iohannis. "PNL este condus de Ludovic Orban și de Ionel Danca, dar este o problema aici. Ionel Danca a dat un comunicat…

- Adriana Saftoiu reacționeaza dur la execuția pusa la cale de președintele PNL, Ludovic Orban, la adresa senatorului liberal Daniel Zamfir. Cel din urma a fost schimbat de la șefia Comisiei Economice din Senat și inlocuit cu Florin Cițu. "....tot caut un cuvant potrivit dupa ziua de astazi,…

- ”Revolta impotriva deciziei Presedintelui Romaniei de nominalizare a unui candidat pentru functia de Prim-ministru din partea majoritatii parlamentare este la fel de justificata ca judecata ca Opozitia este de vina pentru ca nu are suficiente voturi sa opreasca ceea ce face PSD – ALDE la guvernare”,…

- Senatorul PNL Iulia Scantei, membru in Comisia Juridica, saluta nominalizarea unei femei pentru funcția de premier al Romaniei, spunand ca este „o premiera pentru politica romaneasca”. Mai mult, senatorul PSD susține, intr-o postare pe Facebook, ca „PSD este partidul romanesc care a promovat in politica…

- Societatea civila reacționeaza dupa desemnarea Vioricai Dancila pentru funcția de prim ministru. Comunitatea Corupția Ucide a comentat, intr-o postare pe o rețea de socializare, ca președintele Klaus Iohannis a facut astazi un gest inacceptabil de complicitate cu PSD.

- Comisarul european pentru Politica regionala, Corina Cretu, a salutat miercuri decizia presedintelui Klaus Iohannis de a o desemna pe Viorica Dancila în functia de premier al României, exprimându-si speranta într-o buna cooperare a noului Cabinet cu Comisia Europeana.…

- Viorica Dancila este premierul desemnat de presedintele Klaus Iohannis in Politic / Viorica Dancila este premierul desemnat de presedintele Klaus Iohannis, dupa ce acesta a anuntat miercuri, la finalul consultarilor cu partidele politice, ca accepta propunerea PSD-ALDE pentru functia de sef al Executivului.…

- Jurnalistul Val Valcu este de parere ca PNL are o strategie greșita in a cere alegeri anticipate. Un om politic responsabil nu poate cere anticipate, in fiecare luna, sau, cum este cazul președintelui, nu poate sa le aprobe. Daca acest lucru s-ar intampla, s-ar crea haos, instabilitate, țara s-ar…

- Partidele politice sunt așteptate la Cotroceni pentru consultarile cu președintele Klaus Iohannis in vedere desemnarii premierului. Coaliția PSD-ALDE este prima care se va intalni cu șeful statului. UPDATE 12:58 Delegația PNL a ajuns la Cotroceni Condusa de Ludovic Orban, delegația PNL a ajuns la Cotroceni.…

- Astazi vor avea loc consultarile cu presedintele pe tema numirii unui nou premier al Romaniei. Propunerea coalitiei de guvernare este Viorica Dancila, dar aceasta propunere nu a fost deloc primita cu bratele deschise de opinia publica si cu atat mai putin de catre cei din opozitie. Mai mult, se pareca…

- Fostul presedinte Traian Basescu vine cu critici dure dupa ce PSD a anuntat ca va merge la Cotroceni cu Viorica Dancila drept propunere pentru inlocuirea premierului demisionar Mihai Tudose. "Viorica Dancila, o alta perla teleormaneana marca Daddy", scrie Basescu pe Facebook. Liderul PMP vine insa…

- "Am avut sedinta CExN, in urma deciziei de aseara, pentru a discuta si stabili impreuna care este propunerea noastra de prim-ministru care va fi inaintata presedintelui Romaniei. A fost o procedura noua in CExN, in care au fost mai multe propuneri, cei care au propus si-au sustinut propunerile respective,…

- Sedinta Comitetul Executiv al PSD s-a incheiat, iar liderii social-democrati au votat-o pe Viorica Dancila, europarlamentar de Teleorman, pentru functia de premier, votul inregistrand o singura abtinere. Viorica Dancila este propunerea de premier cu care PSD va merge in fata presedintelui Klaus Iohannis,…

- Au aparut si primele reactii dupa a doua sedinta a PSD. Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu sustine ca este increzator ca presedintele Klaus Iohannis nu va refuza propunerea pe care social-democratii o vor inainta pentru functia de premier. "Nu vad de ce ar refuza presedintele Iohannis.…

- Susținator declarat al lui Mihai Tudose, buzoianul Marcel Ciolacu a ales demisia de onoare dupa ședința Comitetului Executiv (CEx) al PSD, in care i-a fost retras sprjinul politic premierului. Mihai Tudose a anuntat ca va demisiona, dar ca nu va asigura interimatul. Premierul Mihai Tudose a ajuns la…

- "PNL a atacat in termen constitutional toate legile justitiei - 303, 304, 317 - si legea de modificare a ANI la Curtea Constitutionala, in termenul prevazut de lege. Asta ca le dam semnaturi si la altii... Pai parlamentari semneaza mai multe sesizari la Curtea Constitutionala? Doi: Este iesit din…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, ca va actiona in baza mandatului primit la Congres, care prevede sustinerea candidaturii presedintelui Klaus Iohannis pentru al doilea mandat, refuzand sa comenteze declaratiile lui Viorel Catarama, prim-vicepresedinte Sector 2.

- Partidul lui Dacian Cioloș este o declarație de razboi la adresa PNL, fostul premier tehnocrat a devenit principalul inamic al liberalilor, iar PNL ar putea sa nu-l mai susțina pe președintele Klaus Iohannis pentru un nou mandat de președinte, a apreciat prim-vicepresedintele PNL Sector 2, Viorel Catarama.

- Prim-vicepresedintele PNL Viorel Catarama a declarat, joi, ca partidul lui Dacian Ciolos este o declaratie de razboi facuta PNL, afirmand ca daca presedintele Klaus Iohannis va sustine in mod „evident” partidului fostului premier ,PNL ar putea avea un candidat propriu la presedintie. „Constituirea…