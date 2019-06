Zamfir, către Iohannis: ”Iată probele!” Ce surpriză a avut senatorul ALDE ”PENTRU PRESEDINTELE ROMANIEI, KLAUS WERNER IOHANNIS: Stimate domnule presedinte, va informez și va atașez și probe ca se circula foarte civilizat cu trenul de la Sibiu la București. Aer condiționat, sapun și hartie igienica la toaleta și la clasa a doua! Sunt sigur ca și daca ați calatori singur intr-un vagon ar fi super confortabil și nu s-ar mai cheltui zeci de mii de euro pe luna cu toata escorta și deranjul public pe care-l faceți pe Valea Oltului... Chiar ați fi scutit de multe injuraturi și, așa cum sta bine unui presedinte decent, nu huzuriți, ca doar avem nevoie de bani… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un membru USR București și-a anunțat demisia din partid! Cami Bacioiu a facut anunțul pe Facebook, motivand ca a luat aceasta decizie pentru ca s-a saturat de certurile interne. Ea activa in cadrul USR Sector 1 București.LISTA celor 5 prezidențiabili PSD, dezvaluita de Codrin Ștefanescu: 'Toți…

- "Primul lucru pe care doresc sa il subliniez este ca la consultarile de la Cotroceni, presedintele nu a facut nici cea mai mica mentiune in legatura cu acest subiect. Acest anunt nu face decat sa deturneze sensul referendumului. Referendumul a fost clar, referitor la temele legate de justitie si…

- Liviu Dragnea a declarat ca nu este o intamplare ca prim-vicepreședintele CE Frans Timmermans a transmis o scrisoare de atenționare Romaniei la doar o zi dupa summit-ul de la Sibiu, afirmand ca autoritațile de la București vor raspunde totuși.

- Presedintele Senatului, liderul ALDE Calin Popescu-Tariceanu, a facut, joi, de Ziua Europei, un apel ca disputele interne sa fie lasate pentru o zi in plan secundar, in asa fel incat Summitul de la Sibiu sa fie pentru Romania o reusita. El a transmis mesajul prin intermediul Facebook, printr-un clip…

- Senatorul maramuresean Severica Covaciu dezaproba indiferenta autoritatilor statului fata de problema lipsei substatiei de ambulanta din orasul Ulmeni. Covaciu afirma ca demersul primarului Lucian Morar, de a intra in greva foamei in fata Ministerului Sanatatii, nu este unul izolat. In repetate randuri,…

- Bucurie mare in tabara ALDE, dupa ce judecatorii l-au achitat definitiv pe Calin Popescu Tariceanu in procesul in care a fost judecat pentru acuzatia de marturie mincinoasa. Senatorul ALDE Daniel Zamfir a scris pe Facebook ca, deși a fost etichetat de președintele Klaus Iohannis drept ”penal”, ”Tariceanu…

- Capitala ar putea introduce in curand plata cu cardul in mijloacele de transport in comun, a declarat vineri Catalin Cretu, director general Visa pentru Romania, Croatia, Malta si Slovenia. "Avem foarte multe sisteme de transport in orasele mari care au introdus diverse tipuri moderne de plata.…