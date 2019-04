Stiri pe aceeasi tema

- Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, amintește pe pagina sa de Facebook de cazul bilețelului prin care Winston Churchill ii propunea lui Iosif Stalin imparțirea mai multor state europene dupa Al Doilea Razboi Mondial, in contextul controverselor privind trecutul lui Augustin Lazar.Șerban…

- Parlamentul rus a aprobat o lege controversata care le permite instanțelor sa inchida oamenii pentru "lipsa de respect" fața de guvernare sau de funcționarii de stat, inclusiv președintele Vladimir Putin. Legea, despre care criticii spun ca amintește de legislația din epoca sovietica folosita pentru…

- Proiectul de buget urmeaza sa fie votat in Parlament Proiectul bugetului de stat si cel al asigurarilor sociale pe anul acesta urmeaza sa fie votate vinerea viitoare în Parlament, potrivit calendarului stabilit astazi de conducerea legislativului. Parlamentarii pot depune amendamente…

- "Partidul Național Liberal a solicitat convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare pentru dezbaterea și respingerea OUG 114/2018, ordonanța lacomiei, abrogarea sau modificarea legii recursului compensatoriu și dezbaterea și aprobarea bugetului de stat pentru anul 2019. In cazul in care conducerile…

- Liberalul Raluca Turcan scrie, pe pagina sa de Facebook , un mesaj cu ocazia implinirii a 29 de ani de reinființarea Partidului National Liberal:''In ziua de 15 ianuarie 1990, astazi și ziua culturii naționale, prin Decizia Civila nr. 4 a Tribunalului Municipiului București s-a reinființat…

- Florin Calinescu vrea sa intre in politica. "Eu ma bag dragii mei, dar trebuie sa intelegem ca singur nu fac nici cat o ceapa degerata. Ma uitam acum pe cifre, 170.000 de abonati sau cum se cheama, daca fiecare aduce 2 sau 3 ne putem face ptentru inceput o mica grupare de jumatate de milion care…

- „Credeti ca noi, politistii si cadrele militare, nu citim, nu gandim, ca nu ne informam, ca suntem toti doar o masa amorfa de rumegatoare, indiferenti la miscarile politicienilor? Anul asta, reactionam! Inclusiv cu votul" - se arata in mesajul pentru Carmen Dan. Reacția polițiștilor vine dupa ce…

- Surse din Justitia rusa au anuntat ca Franta a extradat in sfarsit - dupa 5 ani de procese - un fost demnitar moscovit acuzat in Rusia de deturnarea a peste 400 de milioane de euro, transmite AFP. Alexei Kuznetov, fost ministru de Finante in regiunea Moscova, a fost extradat in Rusia, insotit…