- Președintele comisiei economice din Senat, Daniel Zamfir, a declarat luni, pentru ȘTIRIPESURSE.RO, ca i-a invitat la audieri pe 29-30 ianuarie, in Parlament, pe guvernatorul BNR Mugur Isarescu, pe ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici și pe președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu,…

- Senatorul ALDE Daniel Zamfir a anuntat ca ii va chema, pe 29 ianuarie, la audieri in Comisia economica a Senatului pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, si pe Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei pentru a da explicatii despre calcularea indicelui ROBOR. Senatorul ALDE Daniel Zamfir…

- "Cu 10 minute inainte sa intram in sala am primit o scrisoare de la domnul guvernator, am primit-o pe mail, in care ne anunta urmatorul lucru: considera ca participarea la discutii nascute din stiri false, fara nicio legatura cu realitatea, nu este oportuna. BNR nu doreste sa se implice in dezbateri…

- Președintele Comisiei Economice din Senat, Daniel Zamfir, anunța ca l-a chemat pe guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, sa dea explicații, dupa ce Banca Naționala a recunoscut faptul ca opt banci straine care opereaza în România au acționat concertat