Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut joi cu 0,02 puncte procentuale, pana la 2,88% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Conform datelor BNR, o valoare mai mica a fost…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,02%, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile…

- Potrivit datelor publicate de Banca Naționala a României, indicele ROBOR la trei luni, în functie de care se calculeaza costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabila, a scazut luni pe piata interbancara cu 0,04 puncte procentuale, la 3,20% pe an.Conform…

- Leul s-a depreciat usor fata de euro, intr-o zi exploziva din punct de vedere politic la nivelul PSD, unde se hotara soarta mai multor ministrii sau lideri ai partidului. Cursul euro a crescut de la 4,6639 la 4,6650 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat in culoarul 4,664 – 4,668 lei…

- Decizia BNR de a mentine dobanda-cheie la 2,50% pe an, nivel stabil din luna mai, care s-a bazat pe faptul ca rata anuala a inflatiei va decelera spre 3,5%, dar si operatiunea de tip repo de luni, cand banciles-au imprumutat cu 12,3 miliarde lei, s-au reflectat in scaderea indicilor ROBOR. BNR a mentinut,…

- Bancile comerciale au atras de la cea centrala peste 12,3 miliarde lei, la o dobânda de 2,5%, egala cu cea de politica monetara. Indicele ROBOR la trei luni, utilizat la calcularea dobânzilor la majoritatea creditelor în lei, a scazut de la 3,29 la 3,26%, iar cel la șase…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut vineri la 3,38%, de la 3,39%, nivel atins joi, iar indicii la 6, 9 si 12 luni au stagnat la maximele anului, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei - BNR.…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut marti la 3,32%, de la 3,30%, nivel atins luni, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei - BNR. Cel mai ridicat nivel al indicelui ROBOR la 3 luni…