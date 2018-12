Stiri pe aceeasi tema

- Ieșenii pot plati taxele și impozitele locale și intre Craciun și Anul Nou. Astfel, Serviciul public de incasare a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local nu va lucra in zilele 24, 25, 26 și 31 decembrie 2018, respectiv pe 1 și 2 ianuarie 2019. In zilele de 27 și…

- Autoritațile locale de la Vulcan au lansat in dezbatere publica un proiect de hotarare care vizeaza valoarea taxelor și impozitelor locale in anul ce urmeaza. Potrivit edililor vor exista mici creșteri, insa acestea nu vor fi semnificative. “Este vorba de indexarea taxelor și a impozitelor…

- Pe parcursul a trei saptamani din luna noiembrie, proiectul privind taxele și impozitele locale pentru anul 2019 s-a aflat in dezbatere publica. Mai exact, dupa cum anunțat Primaria Campina pe site-ul propriu, cetațenii interesați puteau trimite, in scris, "propuneri, sugestii sau opinii cu valoare…

- In cadrul sedintei ordinare de marti, 4 decembrie, 2018, consilierii locali au aprobat, in unanimitate, ca impozitele si taxele locale pentru anul 2019 sa se mentina la nivelul celor de anul trecut. Acest lucru este valabil doar teoretic, deoarece in practica, aradenii vor plati mai taxe mai mari cu…

- Sunteți așteptați miercuri, 21 noiembrie, sa va spuneți parerea despre proiectul legat de taxe și impozite locale pentru anul 2019. printre propunerile executivului se numara, printre altele, și o majorare cu 50% a impozitului pe mașini. The post Taxele și impozitele locale, in dezbatere publica la…

- Primaria municipiului Alba Iulia a publicat in consultare publica un proiect de hotarare privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale, alte taxe, taxe speciale și amenzi aplicabile in anul 2019. Documentul prezinta, printre altele, modul de calcul al impozitului…

- Primaria Municipiului Targoviste informeaza cetatenii ca, in conformitate cu prevederile din Codul de Procedura Fiscala, s-a aprobat scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale.

- Contribuabilii din Mioveni trebuie sa stie ca impozitele si taxele locale pot fi achitate si online. Plata se poate face utilizand cardul bancar, accesand site-ul www.ghiseul.ro , sectiunea plata cu autentificare si selectand “Primaria orasului Mioveni” din lista de institutii. Plata taxelor si impozitelor,…