Zalău: Adolescent de 15 ani, dispărut Adolescentul de 15 ani, din Zalau, a fost dat disparut dupa ce a plecat vineri seara de la domiciliul bunicilor sai, din Recea Mare. El este cautat de politisti, jandarmi, pompieri, voluntari si un caine de urma al Politiei, pe raza comunei unde a disparut, dar si in lacul de acumulare din zona. "Sambata, 24 noiembrie, la ora 7:26, o femeie din Zalau a sesizat Politia prin apelul de urgenta 112, despre faptul ca baiatul ei, Tudor, de 15 ani, a plecat de la domiciliul bunicilor, din Recea Mare, in seara zilei de 23 noiembrie, in jurul orei 21:00, si nu s-a mai intors. La plecare, le-a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

