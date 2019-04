Zaharul se scumpeste in UE pe masura ce piata regionala se restructureaza Preturile spot la zahar in Uniunea Europeana au inceput sa isi revina de la minimele istorice inregistrate anul trecut, in timp ce preturile mondiale stagneaza, ceea ce determina o accelerare a importurilor in una din putinele regiuni ale lumii unde productia scade, transmite Reuters.



Piata zaharului din UE trece printr-un proces de restructurare, cel mai mare producator european, grupul german, Suedzucker, intentionand sa inchida cinci fabrici in urmatorul sezon, pentru a contracara supraproductia de zahar care a crescut in sezonul 2017/2018, dupa ce UE a eliminat cotele de productie… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

