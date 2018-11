Stiri pe aceeasi tema

- Distrigaz Sud Retele a anunțat cauza incidentul produs la Perșani, pe str. Principala nr. 56: o intervenție neautorizata efectuata asupra sistemului de distribuție a gazelor naturale. „Din cauza acestui incident, Distrigaz Sud Rețele a fost nevoita sa sisteze alimentarea cu gaze naturale, incepand…

- Principala cauza a decesului lui Ilie Balaci a fost un infarct miocardic acut, insoțit de insuficiența cardio-respiratorie, potrvit unor surse locale citate de Mediafax. Autopsia a fost facuta luni la Institutul de Medicina Legala Dolj, iar rezultatele au fost transmise organelor de cercetare penala.

- Debutul varstei de consum a substantelor psihoactive in randul tinerilor este de 13 ani, anunta Agentia Nationala Antidrog (ANA), precizand ca in 2016, peste 300 de copii au beneficiat de tratament ca urmare a consumului de droguri. Specialistii sustin ca substantele se gasesc prea usor.

- 60 la suta din romani mor din pricina bolilor de inima, se arata intr-un raport prezentat cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii. Cu aceasta ocazie, la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti au fost prezentate principalele metode prin care bolile de inima pot fi prevenite sau tratate.

- Alcoolul este cauza principala a deceselor premature in lume. Potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Sanatații, anual, peste 3 milioane de oameni mor din cauza bauturilor spirtoase, mai mult decat din cauza SIDA, a violenței și a accidentelor rutiere.

- Arderea combustibililor fosili reprezinta principala cauza a scaderii nivelului de oxigen din atmosfera Pamantului, conform unui studiu recent realizat in China, citat vineri de agentia Xinhua, scrie Agerpres. O echipa de cercetatori de la Universitatea Lanzhou din provincia nord-vestica Gansu ...

- Anual, in intreaga lume, peste 10 milioane de oameni sufera un traumatism cranio-cerebral (TBI). In fiecare an, in Europa, 1,6 milioane de pacienti sunt internati cu diagnostic de traumatism cranio-cerebral, iar...

- Garda de intervenție Blaj a intervenit vineri, 17 august 2018, in localitatea Manarade pe strada Principala, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca (șura), proprietatea lui M.V. Pompierii militari au acționat cu doua austospeciale de intervenție și o ambulanța SMURD. Ca urmare…