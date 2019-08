Zahărul din cafea, secretul longevităţii scriitorului italian Boris Pahor, în vârstă de 106 ani Boris Pahor, cunoscut in Franta pentru lucrari precum "Pelerin printre umbre", a declarat pentru acest ziar al minoritatii slovene din Trieste, ca "si-a ascultat intotdeauna nevoile organismului".



Dupa ce s-a intors din lagarele naziste din Dachau si Bergen-Belsen, Boris Pahor a suferit de ficat si a simtit nevoia sa mearga la soare. "Am avut grija de ficat cu ajutorul soarelui. Soarele mi-a protejat ficatul de bacili", a spus intr-un interviu acordat ziarului.



In ceea ce priveste bauturile si mancarea, el nu respecta un regim special, insa a afirmat ca unele persoane i-au… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

