ZACUSCĂ DE ARDEI CAPIA. Cea mai simplă şi cea mai bună reţetă ZACUSCA DE ARDEI CAPIA. Ingrediente necesare: - trei kilograme de ardei capia rosii - un kilogram de gogosari bine copti - 1,5 kilograme de ceapa - doua kilograme de rosii - 400 ml ulei floarea soarelui - foi de dafin - sare grunjoasa dupa gust ZACUSCA DE VINETE facuta in casa. RETETE ZACUSCA de vinete pentru ospete la gura sobei VIDEO ZACUSCA DE ARDEI CAPIA. Mod de preparare Spala ardeii si gogosarii, iar apoi coace-i bine. Curata-i mai apoi de coaja, cotor si seminte si lasa-i la scurs. Ulterior, trece-i prin masina de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

