Yves Maitre este noul CEO al HTC HTC Corporation anunta astazi numirea lui Yves Maitre in functia de CEO al HTC, cu efect imediat.



Yves se alatura companiei HTC, anterior ocupand pozitia de Vicepresedinte Executiv al Diviziei de Echipamente si Parteneriate destinate consumatorilor in cadrul Orange, una dintre cele mai importante companii de telecomunicatii din lume, unde acesta a supravegheat implementarea strategiei companiei franceze.



Experienta lui Yves include colaborarea cu cele mai mari branduri de electronice de larg consum din lume, precum si detinerea unui intreg portofoliu de servicii mobile conectate.

Sursa articol si foto: business24.ro

