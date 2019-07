Stiri pe aceeasi tema

- In 10 iulie 2019, Bentley aniverseaza 100 de ani de la inființarea companiei. Pe langa surprizele pregatite pentru fanii sai, producatorul britanic și-a facut timp sa stabileasca un nou record pe unul dintre traseele sale preferate. Urcarea de la Pikes Peak este cunoscuta in toata lumea pentru gradul…

- Sonda spatiala OSIRIS-REx, apartinand NASA, a fotografiat un asteroid, numit Bennu, de la o distanta de doar 690 de metri, urmarea fiind o imagine de o rezolutie foarte buna a obiectului spatial amintit.

- Compania Grand Turismo Events, care se ocupa de organizarea asa-ziselor Zile de Circuit (Track Days) pentru proprietarii de supercaruri, a stabilit un „record” pe Nurburgring cu un moto taximetru cu trei roti, cunoscut in „popor” ca tuk-tuk.

- Acest proiect isi propune sa aduca in atenția publicului situația copiilor și a tinerilor care sufera de amiotrofie spinala. Tura pentru viața 2019, se va indrepta inspre fetița Cenan Sarah, de 3 ani, diagnosticata cu Amiotrofie Spinala tipul 1, boala genetica care consta in pierderea treptata a masei…

- Dupa ce anul trecut, Chindia a fost incredibil de aproape sa promoveze dupa foarte mult timp in Liga 1, Post-ul Maine timpul va sta in loc pe Eugen Popescu! Liga 1 la o distanța de 90 de minute! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Meciul dintre Valencia și Arsenal din returul semifinalei Europa League, va avea loc astazi, de la ora 22:00. Meciul va fi in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport 2, Look Sport și liveTEXT pe GSP.ro. liveTEXT de la 22:00 » Valencia - Arsenal (1-3 in tur) In tur, Arsenal s-a impus cu 3-1, prin golurile…

- Japoneza Naomi Osaka (21 de ani, 1 WTA) a trecut de taiwaneza Su-Wei Hsieh (33 de ani, 24 WTA) in „optimile" de la Stuttgart și iși marește distanța fața de Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) in fruntea clasamentului WTA. Osaka a caștigat fara mari probleme duelul asiatic din optimile de finala de la Stuttgart.…

- Arya Stark este personajul din serialul "Game Of Thrones" care a petrecut cel mai mult timp comitand crime pe parcursul intregii serii, potrivit unei analize realizate de Press Association. Fiica cea mai tanara a familiei Stark, interpretata de Maisie Williams, a petrecut mai mult timp…