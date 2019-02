Yungblud si Halsey lanseaza videoclipul piesei „11 minutes” feat. Travis Barker Odata cu lansarea materialului video ce insoteste piesa „11 minutes”, Yungblud si Halsey ne angajeaza intr-un maraton disperat al uitarii, cu traseu care ne trece treptat prin toate etapele durerii si mizeriei afective. Actiunea de a pleca ia proportii colosale, fortandu-i pe ambii protagonisti ai povestii de dragoste sa indure negarea, furia, negocierea si depresia pana in punctul in care acceptarea se instaleaza, reducand la tacere strigatul propriilor ganduri. Videoclipul piesei „11 minutes” este regizat de catre Colin Tilley si expune radacinile, iar mai apoi arborele supliciului la care oricine… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

