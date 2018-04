Stiri pe aceeasi tema

- Un cetatean rus care s-a aflat in acelasi avion cu care a calatorit Yulia Skripal, fiica fostului spion rus Sergei Skripal, in Marea Britanie si apoi s-a intors la Moscova dupa cateva ore, este investigat de catre autoritatile britanice, scrie News.ro, citand Daily Mail.

- Rusia a cerut o intrunire a Consiliului de Securitate al ONU pentru a se discuta despre faptul ca Marea Britanie a acuzat Moscova ca s-ar afla in spatele otravirii fostului spion rus, Sergei Skripal, conform ambasadorului rus la ONU, Vassily Nebenzia, informeaza Reuters.

- Individul a ajuns la aeroportul Heathrow cu un zbor operat de compania de linie a statului rus, Aeroflot care a aterizat pe 3 martie la ora locala 14:32. Cetateanul s-a intors apoi la Moscova cu un avion care a decolat la doar cateva ore dupa ce ajunsese pe teritoriul britanic, vizita sa scurta…

- Ministerul de Externe din Marea Britanie a recunoscut ca a sters o postare de pe Twitter in care sustinea ca expertii britanici au ajuns la concluzia ca neurotoxina folosita in atacul din Salisbury asupra fostului spion rus Sergei Skripal a fost „produsa in Rusia”, scrie Sky News.

- Nu se poate dovedi ca gazul cu care a fost otravit Skripal provind din Rusia, este concluzia trasa de șeful laboratorului militar britanic din Porton Down, Gary Aitkenhead. Potrivit șefului laboratorului care a analizat substanța neurotoxica folosita in tentativa de asasinat asupra fostului spion rus…

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca personalul diplomatic din Rusia cu inca peste 50 de persoane in contextul in care Kremlinul a expulzat deja 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o decizie similara a Angliei in cazul otravirii fostului spion rus Serghe Skripal si a fiicei sale,…

- Bulgaria nu va expulza diplomati rusi ca raspuns la atacul cu un agent neurotoxic asupra unui fost dublu agent rus in Marea Britanie, pentru care guvernul de la Londra a acuzat Moscova, a declarat vineri premierul Boiko Borisov, potrivit Reuters. Borisov a spus ca Bulgaria, care detine…

- In schimb, medicii au informat ca tatal ei, Serghei Skripal, se afla in continuare in stare critica."Sunt incantata sa anunt o imbunatatire a starii domnisoarei Skripal", a declarat Christine Blanshard, directorul Spitalul Districtului Salisbury."Aceasta a raspuns la tratamente, dar continua…

- Un comitet al guvernului rus care ancheteaza otravirea Yuliei Skripal, fiica fostului spion rus Sergei Skripal, a anuntat ca a trimis o cerere catre Marea Britanie pentru asistenta legala in investigatie, informeaza Reuters conform News.ro . Moscova apeleaza la „colegii britanici pentru a efectua mai…

- Rusia condusa de președintele Vladimir Putin ia unele masuri care pot provoca panica la nivel internațional, in mijlocul unui scandal care se invarte in jurul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, in marea Britanie. Conflictul dintre Londra și Moscova a crescut din ce in ce mai mult, ajungandu-se…

- "Apreciem ca mai mult de 130 de persoane din Salisbury ar fi putut fi expuse la agentul neurotoxic", a aratat May, intr-o declaratie in parlament.Ea a adaugat ca Marea Britanie a obtinut informatii care indicau ca Rusia, in ultimul deceniu, a examinat modalitati de raspandire a agentilor…

- 48 dintre persoanele expulzate sunt diplomati de la Ambasada Rusiei, iar 12 sunt rusi care lucreaza la Organizatia Natiunilofr Unite. Tarile membre UE au convenit vineri sa adopte noi masuri punitive impotriva Rusiei dupa atacul neurotoxic in urma caruia fostul spion rus Sergei Skripal si…

- Afirmatiile au fost facute de un prieten al lui Skripal, Vladimir Timoshkov, care a declarat pentru BBC ca fostul spion regreta ca a fost agent dublu si isi dorea sa isi viziteze familia.Timoshkov, care il stie pe Skripal din liceu, a sustinut ca prietenul sau nu se simtea un tradator.„In…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a declarat, vineri, ca Uniunea Europeana va adopta mai multe masuri impotriva Rusiei, in contextul crizei generate de atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost spion rus din Marea Britanie, informeaza The Associated Press. Declaratiile…

- British Council a anuntat joi suspendarea tuturor proiectelor sale in Rusia pentru prima oara dupa 1959, pe fondul unei profunde crize diplomatice intre Moscova si Londra, informeaza vineri AFP. Relatiile intre Rusia si Marea Britanie - tari pe pozitii opuse in principalele dosare internationale…

- Ambasadorul Rusiei la Londra sustine ca Marea Britanie are propriul stoc de agenti neurotoxici “Novichok”, scrie The Independent. Intr-o conferinta de presa, Alexander Yakovenko a afirmat ca lucrurile...

- Premierul britanic Theresa May le va cere liderilor Uniunii Europene sa expulzeze agenții ruși de informații din țarile lor, intr-o tentativa de a demantela rețeaua Kremlinului din Europa, potrivit The Guardian . Șefii de stat și de guvern din UE se reunesc astazi și maine in cadrul Consiliului European…

- Refuzul ambasadorului Marii Britanii in Rusia de a participa la o reuniune organizata miercuri de diplomatia rusa cu privire la cazul Skripal demonstreaza ca Londra 'nu vrea sa auda raspunsurile' Moscovei la intrebarile sale, a acuzat Kremlinul, potrivit AFP. 'Este o noua manifestatie elocventa…

- Miniștrii de externe din Uniunea Europeana au transmis o declarație comuna prin care condamna cu fermitate atacul cu agent neurotoxic asupra fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia si cer raspunsuri din partea Rusiei In comunicat se arata ca UE este ”socata de utilizarea ofensiva a…

- Kremlinul a indemnat luni Londra sa vina cu dovezi in sprijinul afirmatiilor ca Rusia s-a aflat in spatele otravirii unui fost spion si a fiicei sale in Marea Britanie sau sa prezinte scuze, "mai devreme sau mai tarziu", relateaza Reuters si AFP. Apelul vine dupa ce Marea Britanie a acuzat Rusia ca…

- ''Un numar de 23 de membri ai personalului diplomatic al Ambasadei Marii Britanii din Moscova sunt declarati persona non grata si vor fi expulzati in decurs de o saptamana'', a anuntat MAE rus, care l-a convocat pe ambasadorul britanic Laurie Bristow. Moscova a anuntat totodata ca va fi inchis…

- Rusia nu a primit informatii suficiente despre atacul neurotoxic care l-a vizat pe fostul agent secret rus Serghei Skripal si pe fiica acestuia, a declarat ambasadorul Rusiei la Londra, Aleksandr Iakovenko, punand sub semnul intrebarii acest caz. "Britanicii ascund de noi rezultatele evaluarilor…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca Londra va expulza 23 de diplomati rusi si ca suspenda relatiile bilaterale cu Rusia, considerand ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury, in sud-vestul Angliei.Kremlinul a promis joi…

- Ambasatorul Rusiei la Londra, Alexander Yakovenko, a primit o nota diplomatica prin care este informat ca Sergei Skripal si fiica lui, Yulia, sunt in stare critica, potrivit agentiei de stiri RIA care il citeaza pe diplomat, scrie Reuters.

- Yulia Skripal a zburat catre Londra din Rusia pe 3 martie, conform fortelor antitero.Anchetatorii britanici iau in considerare ca neurotoxina ar fi fost impregnata pe o haina, pe cosmetice sau intr-un cadou care a fost deschis in casa lui Skripal din Salisbury, conform surselor The Telegraph.Skripal…

- Jens Stoltenberg a precizat ca otravirea fostului spion rus se incadreaza ”in tiparul unui comportament nesabuit”, insa a atras atentia ca Marea Britanie si Rusia trebuie sa continue dialogul. ”Nu vrem un nou Razboi Rece. Nu vrem o noua cursa a inarmarilor. Rusia este vecinul nostru si, prin…

- Nepoata lui Sergei Skripal, care locuiește in Rusia, a vorbit cu presa și a declarat ca din punctul ei de vedere ținta atacului cu agent neurotoxic ar fi fost fiica fostului spion, iar cea care a pus la cale atacul ar fi fost mama soțului acesteia, scrie The Sun. Rudele lui Skripal arata cu degetul…

- Neurotoxina care l-a otravit pe fostul spion rus Sergei Skripal a fost pusa in bagajul fiicei sale inainte sa plece din Moscova. Yulia Skripal a zburat catre Londra din Rusia pe 3 martie, conform fortelor antitero. Anchetatorii britanici iau in considerare ca neurotoxina ar fi fost impregnata pe o haina,…

- Rusia va expulza in curand diplomații britanici, a declarat ministrul de Externe de la Mosciva, ca raspuns la anunțul de miercuri al Theresei May privind expulzarea a 23 de diplomați care ar fi ofițeri de informații nedeclarați, scrie BBC News. Serghei Lavrov a declarat presei ruse ca expulzarile se…

- Ambasadorul Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin, a declarat, miercuri, in cadrul unei dezbateri organizate la Centrul Ceh din București, ca Sergei Skripal, barbatul otravit la Londra era spion britanic. Intrebat despre crima de la Londra, care a generat mari tensiuni diplomatice intre Marea Britanie și…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri, intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, ca Romania este solidara cu Marea Britanie, condamnand totodata atacul comis la Salisbury impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal. "Ne exprimam intreaga solidaritate cu #UK, #Romania condamna…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat, in cadrul masurilor de raspuns fata de otravirea fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei sale pe teritoriul Marii Britanii, ca Londra suspenda toate contactele bilaterale la nivel inalt cu Rusia. In plus, 23 de diplomati rusi vor fi expulzati.

- Ambasada Rusiei la Londra a denuntat miercuri o actiune ”ostila”, ”inacceptabila” si ”nejustificata” a Regatului Unit fata de Rusia, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, relateaza AFP. ”Noi consideram aceasta actiune ostila,…

- Premierul britanic Theresa May a declarat, miercuri, ca Londra va expulza 23 de diplomati rusi, considerand ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), transmite AFP. De asemenea, sefa executivului britanic a anuntat…

- Londra urmeaza sa expulzeze 23 de diplomati rusi, dupa ce Moscova a refuzat sa explice cum un agent neurotoxic rusesc a fost folosit impotriva unui fost dublu agent rus, fostul colonel GRU Serghei Skripal, la Salisbury, a anuntat miercuri premierul britanic Theresa May in Parlament, relateaza BBC…

- Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Pozitia Moscovei este binecunoscuta, Londra a primit aceasta pozitie prin intermediul…

- Rusia - somata sa explice pana la miezul noptii de marti spre miercuri otravirea unui fost spion pe teritoriul britanic si amenintata cu represalii de Londra, care considera ”foarte probabila” responsabilitatea rusa - si-a clamat marti nevinovatia, relateaza AFP.Rusia este ”nevinovata” si…

- Moscova l-a convocat marti pe ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, ca raspuns la acuzatiile premierului britanic Theresa May cu privire la responsabilitatea 'foarte probabila' a Moscovei in otravirea dublului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, relateaza AFP. Purtatoarea…

- Un reprezentant al poliției antiteroriste britanice a confirmat, oficial, informația potrivit caruia spionul rus Serghei Skripal și fiica sa au fost victimele unui atac deliberat cu gaz iritant, scrie presa internaționala. In cadrul unei conferințe de presa, seful politiei antiteroriste Mark Rowley…

- Un fost spion rus a fost internat in stare critica la spitalul din Salisbury, Marea Britanie. Autoritațile suspecteaza ca barbatul, alaturi de o femeie, au fost otraviți. Cei doi au fost gasiți pe o banca dintr-un centru comercial. Sergei Skripal, un fost spion FSB care a spionat Rusia pentru Marea…

- Un barbat spitalizat duminica, la Salisbury (sudul Angliei), dupa ce a fost expus unei substante chimice, impreuna cu o femeie, este un fost spion care a lucrat pentru Regatul Unit, a dezvaluit luni presa britanica, preluata de AFP. Potrivit BBC, cel spitalizat este Serghei Skripal, un…

- Serghei Skripal, in varsta de 66 de ani, a primit azil in Marea Britanie in anul 2010 dupa un schimb de agenti de spionaj efectuat intre Statele Unite si Rusia. Skripal, fost colonel in serviciile secrete ruse, a fost condamnat in 2006 la inchisoare pentru spionaj in favoarea Marii Britanii.…