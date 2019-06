Stiri pe aceeasi tema

- Youtube a anuntat miercuri ca va lua masuri pentru a elimina continutul care promoveaza discursurile de ura si va interzice filmuletele care justifica discriminarea, promoveaza segregarea pe criterii etnice sau glorificarea ideologiei naziste, potrivit Reuters.

- Ramon Rangel, care se prezinta drept un general din cadrul aviatiei venzuelene, a denuntat duminica faptul ca Guvernul lui Maduro este controlat de ”dictatura comunista” din Cuba - unul dintre aliatii liderului socialist, alaturi de China si Rusia.”Trebuie sa gasim un mijloc de a ne debarasa…

- Națiunea insulara Saint Lucia a impus stare de carantina pe un vas de croaziera, obligând pasagerii și personalul sa ramâna la bord, dupa ce a fost depistat un caz de rujeola, scrie Reuters. Dr. Merlene Frederick-James, ofițerul medical șef al insulei, a declarat într-un clip…

- Cateva mii de croati au protestat sambata la Zagreb cerand masuri mai dure impotriva violentei domestice si mai multa pregatire pentru angajatii din institutiile de stat pentru a-i ajuta sa gestioneze problema, scrie Reuters, citat de news.ro. Marsul a avut loc dupa un caz recent…

- Producatorul american de arme Remington, care fabrica arma de asalt AR-15, va putea fi dat in judecata pentru a i se stabili eventuala responsabilitate in asasinatele in masa, a stabilit joi Curtea Suprema a statului Connecticut, intr-o decizie in premiera, in baza unei legi care ii protejeaza pe…

- O furtuna violenta de iarna tarzie, denumita ''ciclon-bomba'', a maturat miercuri statele americane Nebraska, Iowa, Colorado si Wyoming (centru), unde viscolul si inundatiile au provocat evacuari, inchiderea unor drumuri si pene de curent, informeaza joi AFP si Reuters. O astfel de furtuna…