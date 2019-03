YouTube schimbă regulile pentru video-urile destinate copiilor YouTube trece la schimbari majore la capitolul video-uri pentru copii. Intr-o postare pe blogul YouTube Creators, s-a anunțat ca YouTube dezactiveaza comentariile pentru toate filmarile cu minori. Reprezentanții companiei spun ca este una dintre cele mai importante masurile luate in ultima vreme pentru siguranța copiilor pe platforma. Astfel, YouTube va dezactiva, in urmatoarele luni, toate videoclipurile cu minori tineri,... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol si foto: virginradio.ro

