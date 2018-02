Stiri pe aceeasi tema

- Fireblade Software anunța ca Abandon Ship va fi disponibil pe Steam Early Access incepand cu 21 februarie. Abandon Ship este un roguelike cu lupte navale și management al echipajului, practic un FTL in haine de Pirates!. Numele jocului provine de la posibilitatea de a parasi nava proprie ca…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat marti, referindu-se la o eventuala modificare a Legii privind organizarea si functionarea SPP, ca cei din coalitia de guvernare nu vor sa ia SPP de la presedinte. Intrebat daca s-a decis ceva in legatura cu infiintarea unei comisii de ancheta…

- Loteria Romana a lansat recent o noua serie de loterie pasiva dedicata Sarbatorilor Pascale: Loteria Sarbatorilor de Pasiti. Pentru “Loteria Sarbatorilor de Pasti” s-au pus la bataie 210 castiguri in valoare totala de 300.000 de lei, astfel: 10 castiguri a ...

- Internetul a revoluționat felul in care noi facem cumparaturile. Datorita numeroaselor avantaje și beneficii pe care acesta ni-l ofera, numarul celor care plaseaza comenzi online a crescut vertiginos, lucru vizibil și in Romania in ultimii ani. Deoarece ne-am dorit sa aflam care sunt principalele avantaje…

- Final de saptamana aglomerat pentru Ambulanta: peste 450 de solicitari, cinci persoane au fost gasite decedate in Eveniment / 467 de solicitari au fost inregistrate de Serviciul Judetean de Ambulanta in perioada 02 februarie, ora 00.00– 05 februarie, ora 09.00, iar cinci persoane au fost gasite decedate,…

- MixedBag și Adventure Productions vor face echipa pentru a lansa aventurile point-and-click, The Wardrobe și Detective Gallo pe PlayStation 4 și Switch. Datele de lansare pentru The Wardrobe va fi anunțata in curand, iar ambele jocuri au suport pentru touchpad-ul DualShock 4 și display-ul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, vrea ca SPP ar trebui sa se afle in subordinea Ministerului de Interne, si nu a sefului statului, așa cum prevede legislația, in prezent. Afirmația lui Tariceanu vine in contextul scandalului legat de renunțarea de catre Guvern a protecției SPP, in urma…

- În fata celor doua Camere ale Congresului reunite în sedinta solemna, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat marti seara un apel la unitate la finalul primului sau an la putere care a divizat profund prima putere mondiala, comenteaza AFP. "Împreuna,…

- Sa comanzi și sa platești un album foto al orașului care iți vine deja cu reclama in el este ca și cum ai comanda un tort pe care il platești integral, dar pe care il primești jumatate deja mancat. Albumul comandat de Primarie este ținut la secret. De ce? Nimeni nu știe! Atenție! Albumul nu este pentru…

- Yachtmanul Dorel Nacou, primul navigator roman care a traversat in solitar Oceanul Atlantic, in cadrul unei competitii oficiale, la sfarsitul anului trecut, a lansat vineri proiectul unei regate internationale pe Marea Neagra intre porturile Constanta si Batumi (Georgia). Intr-o conferinta…

- Google a lansat mai multe caracteristici noi pentru setarile reclamelor si dezactivarea acestora, pentru a oferi mai mult control asupra anunturilor pe care le vezi pe Google, pe site-uri web si in aplicatii.

- Grupul Alphabet a lansat Chronicle, o companie gandita sa furnizeze diverselor grupuri si companii solutii care sa le ajuta sa faca fata amenintarilor informatice. Chronicle se va folosi de tehnologiile de machine learning dezvoltate de divizia Google X si de uriasa putere de computing si stocare detinuta…

- Tokyo RPG Factory, studioul responsabil pentru excelentul atmosfecic JRPG I Am Setsuna, și distribuitorul Square Enix, au lansat astazi Lost Sphear, de asemenea JRPG, pe PC și PlayStation 4. Lost Spear folosește un sistem de lupte time based, multiple NPC-uri recrutabile și povestea unei tinere…

- "Indemnizatia de #bebebine" a fost, in 2017, cel mai popular spot publicitar rulat si vizualizat pe YouTube Romania, aceeasi reclama clasandu-se pe locul 6 in ierarhia intocmita la nivelul celor 28 de state ale Uniunii Europene (UE), reiese din topul YouTube Ads Leaderboard 2017, dat publicitatii…

- Final de saptamana aglomerat pentru Ambulanta in Eveniment / 533 de solicitari au fost inregistrate de Serviciul Judetean de Ambulanta in perioada 19 ianuarie, ora 00.00– 22 ianuarie, ora 09.00, iar sase persoane au fost gasite decedate, in aceeasi perioada, potrivit raportului SAJ Teleorman. Totodata,…

- Rebelii huthi din Yemen au anuntat, sambata, ca au lansat o racheta balistica inspre provincia Najran din Arabia Saudita, iar fortele aeriene saudite au precizat ca sistemul antiaerian a interceptat racheta, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Pachetul de siguranța activa Toyota Safety Sense intra in echiparea standard pe toate modelele noi Yaris. Pachetul include sistemul de siguranța pre-impact cu franare autonoma de urgența, faza lunga automata, avertizare la depașirea benzii și asistența pentru marcaje rutiere. Centuri de siguranța cu…

- Primaria municipiului Slatina anunța lansarea site-ului ”www.slatina650.ro”, parte componenta a acțiunilor din cadrul manifestarilor ce vor marca in acest an implinirea a 650 de ani de atestare documentara a orașului, eveniment ce va fi sarbatorit in cadrul celei de-a doua ...

- Sfarsit de saptamana aglomerat pentru Ambulanta in Eveniment / 461 de solicitari au fost inregistrate de Serviciul Judetean de Ambulanta in perioada 05 ianuarie, ora 00.00– 08 ianuarie, ora 09.00, iar sase persoane, cinci barbati si o femeie, au fost gasite decedate, in aceeasi perioada, potrivit…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a facut public raportul de activitate dupa sase luni de la preluarea mandatului, el precizand ca a avut mai multe reusite, intre care se numara Compendiul introductiv pentru gimnaziu, legea manualului sau proiectul pilot de digitalizare a scolilor dintr-un judet.

- Cateva sute de solicitari la Ambulanta in minivacanta de Anul Nou in Eveniment / 572 de solicitari au fost inregistrate de Serviciul Judetean de Ambulanta in perioada 30 decembrie – 3 ianuarie, iar sase persoane au fost gasite decedate, in aceeasi perioada, potrivit raportului SAJ Teleorman. Totodata,…

- Ministerul Apararii de la Moscova isi arata partea sensibila. Armata rusa a lansat un videoclip promoțional in care apar mai multi cațeluși care sunt dresați pentru a-i ajuta pe militari in misiuni de patrulare a frontierelor.

- Carla's Dreams și Irina Rimes, alaturi de mai mulți interpreți din Romania, au lansat un colind. Versurile piesei "Poveste de Craciun" aparțin unui DJ roman, cintate pe melodia lui Leonard Cohen - "Hallelujah".

- Utilizatorii aplicației de YouTube vor avea parte de o noua surpriza din partea celor de la Google. Compania anunța un nou serviciu numit YouTube Remix. Dupa lansarea Play Music și YouTube Red, cei de la Google vor lansa cel de-al treilea serviciu de streaming in 2018. Pentru YouTube Remix,…

- Noul telefon Galaxy A8 (2018) are o camera frontala duala, ecran Infinity Display si un design ergonomic. Camera duala frontala este alcatuita din doua camere separate, astfel incat sa puteti comuta intre cele doua; cu functia avansata...

- Contractul de proiectare si executie a variantei de ocolire a judetului Bacau, in lungime de aproape 31 de kilometri, a fost publicat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), termenul limita de transmitere a ofertelor fiind 12 februarie 2018, a anuntat Compania Nationala de Administrare a…

- Un obiect in forma de tigara despre care se presupune ca este un asteroid interstelar poate fi de fapt o nava spatiala a unei civilizatii extraterestre. Afirmatia a fost facuta de savantii de la SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence), care au decis sa foloseasca un telescop puternic pentru…

- Un obiect in forma de tigara despre care se presupune ca este un asteroid interstelar poate fi de fapt o nava spatiala a unei civilizatii extraterestre. Afirmatia a fost facuta de savantii de la SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence),...

- Indeplinirea obligatiilor Strategiei Nationale Anticoruptie reprezinta o responsabilitate asumata la nivel intern si extern, indeplinirea obligatiilor strategice de catre toti factorii implicati fiind foarte importanta, considera secretarul de stat in Ministerul Justitiei Marieta Safta conform Agerpres.…

- Ministerul Afacerilor Interne și Corpul Național al Polițiștilor au inițiat marți un apel umanitar pentru a-l ajuta pe Ciprian Sfichi, polițistul de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale Suceava, care a fost lovit cu o sabie in zona capului și a brațului in timpul unei misiuni de catre un suspect…

- Google a anuntat ca a lansat trei noi aplicatii de editat fotografii pentru iOS si Android. Este vorba de Storyboard (exclusiv pe Android), Selfissimo (iOS si Android) si Scrubbies (exclusiv pe iOS.

- Google a lansat trei aplicatii pentru Android si iOS care indeplinesc functii de prelucrare a fotografiilor si a materialelor video, dar folosesc exclusiv tehnologii experimentale. Gigantul american Google a gasit o noua modalitate de testare a tehnologiilor software experimentale, inclusiv…

- Darex Auto Suceava, unicul concesionar al marcilor Dacia, Renault si Nissan, a lansat joi, in cadrul unui eveniment special, noul Duster. In prezenta a numeroase oficialitati locale, parteneri, clienti si alti invitati, noul Duster a fost prezentat oficial pe piata suceveana, dar si pe cea din ...

- Desi are mai multe servicii separate de streaming video si pentru muzica, Google intentioneaza sa le unifice sub un singur acoperis.Conform unor apropiati ai companiei americane, Google ar urma sa lanseze un nou serviciu de streaming, numit Remix. Lansarea ar urma sa aiba loc in luna martie a anului…

- ING Bank isi propune sa introduca tot mai multe produse care vor putea fi accesate 100% online, dupa ce a lansat in toamna creditul de consum 100% digital. In plus, seful bancii olandeze, Michal Szczurek, a declarat intr-un interviu acordat wall-street.ro ca "se lucreaza si la un proiect de…

- Paula Seling, in varsta de 38 de ani, a lansat videoclipul piesei „Departe de Soare“, care face parte din albumul „Povesti de iarna“, lansat in urma cu doi ani. Muzica si versurile sunt compuse de artista, in colaborare cu Marius Mincas.

- Facebook a lansat, luni, in Statele Unite, o versiune a serviciului de mesagerie Messenger destinata copiilor. Messenger Kids este o aplicatie "de mesagerie video si text conceputa pentru ca cei mici sa isi poata contacta familia si prietenii aprobati de catre parintii lor", care pot "controla…

- Facebook a lansat o aplicatie de mesagerie pentru copii. Este pentru prima data cand gigantul Facebook creeaza un produs pentru copii, pentru a atrage utilizatori si din acel segment de varsta, unde principalul competitor este Snapchat. Messenger Kids este o aplicație „de mesagerie video…

- Fortele aeriene ale Statelor Unite ale Americii si Coreei de Sud au inceput un mare exercitiu de combatere, care va include si lovituri simulate asupra armelor nucleare si asupra rachetelor nord-coreene,...

- Pentru ca sunt DEPENDENTi de muzica, baieții de la Deepcentral au revenit cu single-ul “Lacrima mea“, dupa ce au cucerit topurile muzicale cu hitul “Dependent“. Piesa este compusa de catre George Calin si Doru Todorut, membrii Deepcentral, iar proiectul video este realizat de Mihai Ciupitu si evidentiaza…

- Dupa mai multe colabarari de succes, printre care super hit-urile “Cum ne noi” sau “Weekend“, Carla’s Dreams și Delia vin cu o noua piesa – Inima. Muzica și textul sunt creația Carla’s Dreams, iar videoclipul, așa cum ne-am obișnuit, este in regia lui Roman Burlaca. “Rațiunea și inima se impaca rar,…

- Artista tocmai a lansat un clip primavaratic pentru piesa sa iernatica, "Fantezia de iarna". Este o piesa cu un sound dansabil, cu un mesaj pozitiv si elemente de hip-hop amestecate cu dance-pop.

- Aeroportul Heathrow a lansat traditionala sa reclama de Craciun, ce-i are ca protagonisti pe ursii Doris si Edward. Anul acesta, povestea ne poarta pentru inceput catre prima lor intilnire, de Craciun. Finalul povestii este unul extrem de emotionant. Reclama de Craciun a fost produsa de cei de la…

- Rockeri brutali, fiți avertizați ca jocul definitoriu al genului muzical iubit de voi, Brutal Legend, este gratuit pe Humble Bundle in urmatoarele 48 ore. Este activabil pe Steam și ramane in contul vostru permanent. Brutal Legend este un third person action/strategy creat de mintea nebuna…

- Aeroportul Heathrow a lansat traditionala sa reclama de Craciun, ce-i are ca protagonisti pe ursii Doris si Edward. Anul acesta, povestea ne poarta pentru inceput catre prima lor intalnire, de Craciun. Finalul este unul extrem de emotionant.

- Ajda Pekkan implinește 72 de ani in luna februarie. Varsta ei reușește sa suprinda pe toata lumea, caci vedeta din Turcia pare sa fi descoperit secretul tinereții. Ea are o forma fizica de invidiat, dar și chipul unei tinere, noteaza Mirror.co.uk. Ajda Pekkan este o vedeta din Turcia care a ajuns prima…

- Liderul social-democraților, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca președintele Klaus Iohannis "știe bine și e la curent demult" cu al treilea dosar pe care il are la DNA. "El îl vede și îl știe bine, e la curent demult cu asta. Nu a spus nimic nou, probabil…

- PLDM cere Serviciului de Informație si Securitate sa stabileasca sursele de finanțare a acestui film, dar și a donatorilor externi ai președintelui Dodon. Despre aceasta este menționat intr-un comunicat de presa al PLDM, transmite NOI.md “ Avind in vedere ca bugetul pentru producția pretinsului film…