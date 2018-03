Stiri pe aceeasi tema

- Artistul What′s UP a dezvaluit exclusiv pentru Unica.ro care este povestea hashtagului #viitoaremamica și de ce a starnit controverse. Artistul What′s UP și-a pus recent fanii pe jar cand sub o poza de pe contul lui de Instagram și in care aparea alaturi de soția lui, Simina, artistul a scris: „Te iubesc,…

- Deputatul PSD, Liviu Plesoianu, unul din cei mai prezenti parlamentari de la televiziunile aservite, intocmeste o lista pe care se afla cei mai vocali actori impotriva revocarii din functia a Laurei Codruta Kovesi. In opinia lui Plesoianu, cunoscut ca o trompeta a lui Liviu Dragnea, a inceput ”Festivalul…

- Producatorul taiwanez a anunțat astazi, in cadrul Mobile Web Congress, cea de-a cincea generație a smartphone-urilor Zenfone . Sunt trei modele noi de Zenfone 5, toate mizeaza pe un ecran de dimensiuni mari și pe o camera mai performanta, dar am observat imbunatațiri și la capitolul audio sau la sistem…

- O vedeta de pe Youtube a murit din cauza cancerului, dupa ce a spus ca o dieta vegetariana i-a vindecat boala. O vedeta de pe YouTube, care a spus ca trecerea la o dieta vegetariana i-a vindecat cancerul și a facut-o sa nu mai fie lezbiana, a murit de cancer.

- Victor Ponta și aliații lui au primit marți o veste buna, dupa aproape un an de așteptare. Platforma inițiata de fostul premier, impreuna cu Sorin Cimpeanu, fost premier interimar dupa caderea cabinetului Ponta IV, și cu Daniel Constantin, fost ministrul al Agriculturii, a primit personalitate juridica.

- FBI-ul a confirmat ca a fost avertizat cu privire la adolescentul care a deschis focul intr-un liceu din Parkland din Florida. De asemenea, profesorii primisera avertizari in acest sens, scrie BBC News. Nicolas Cruz, care este acuzat ca a omorat 17 persoane in urma atacului de miercuri dintr-un liceu…

- Retransmiterea postului rus de televiziune RTR Planeta in Lituania va fi interzisa in urmatoarele 12 luni. O decizie in acest sens a fost luata de Comisia pentru Radio și Televiziune de pe langa parlamentul de la Vilnius, care a descoperit mai multe incalcari comise de aceasta

- Ofensiva lansata de Ankara 'a deturnat lupta (coalitiei internationale) impotriva SI in estul Siriei' in conditiile in care 'fortele (kurde) s-au indreptat spre (enclava) Afrin', a declarat Tillerson intr-o conferinta de presa in Kuweit, dupa o reuniune a coalitiei internationale anti-jihadiste. 'Suntem…

- Liderii militari știu de milenii ca timpul de pregatire pentru o provocare este cel dinainte sa va loveasca, spune omul de știința și ofițerul naval american David Titley, la conferințele TED. „Gheții nu-i pasa cine este la Casa Alba, nu-i pasa ce partid controleaza congresul, nu-i pasa ce partid controleaza…

- Lupta impotriva organizatiei teroriste Stat Islamic intra intr-un nou stadiu, a carui implementare presupune intensificarea eforturilor internationale, a declarat, joi, seful Biroului ONU pentru Combaterea Terorismului, informeaza site-ul agentiei Tass.

- Platforma online YouTube, detinuta de Google, va semnala utilizatorilor sai daca reclamele difuzate provin din surse media finantate de un stat, in incercarea de a raspunde criticilor care i se aduc privind gestionarea continuturilor video,...

- „Schimbarea statului dupa chipul si naravul coalitiei PSD-ALDE nu inseamna doar atacul concertat asupra Legilor Justitiei, ci si asupra societatii civile. Dezbaterile, manifestarile sau solicitarile legitime sunt tot atatea motive de ura din partea PSD-ALDE. Asa incat, reprezentantii actualei puteri…

- Platforma online YouTube, detinuta de Google, va semnala utilizatorilor sai daca reclamele difuzate provin din surse media finantate de un stat, in incercarea de a raspunde criticilor care i se aduc privind gestionarea continuturilor video, transmite AFP. De mai multe luni, retelele de socializare online…

- Desfașurata sub sloganul „Noi putem. Eu pot”, Ziua Mondiala a Cancerului 2018 subliniaza rolul fiecarui individ in lupta impotriva cancerului. Ziua este parte a campaniei universale a luptei cu cancerul, potrivit Cartei de la Paris adoptata la Summitul Mondial impotriva Cancerului pentru Noul Mileniu,…

- Antrenorul si presedintele Craiovei nu sunt pe aceeasi lungime de unda in privinta sanselor la titlu ale Universitatii, dar si a transferurilor facute in iarna aceasta. In timp ce Devis Mangia a subliniat achizitiile importante facute de CFR si FCSB, pe care le considera singurele favorite la titlu,…

- Fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir, a declarat, marti seara, in cadrul conferintei Platforma 3.0, ca Statele Unite ale Americii au prezentat, intr-o maniera foarte clara, cum functioneaza statului paralel, lucru care se intampla si in Romania, dar la o dimensiune mai mica."In SUA, statul paralel,…

- Tariceanu: ALDE a purtat o batalie continua cu statul paralel. Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut marti, 30 ianuarie, ca in Romania exista „un asalt al statului paralel” si a afirmat ca ALDE, formatiunea pe care o conduce, a purtat in ultimii ani o batalie continua cu „statul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a declarat dupa finala pierduta sambata la turneul Australian Open ca va lupta in continuare si cu siguranta va avea din nou sansa sa joace o finala de Mare Slem. ''A fost un turneu foarte bun pentru mine. Nu am inceput foarte bine, cu o…

- Lupta impotriva obezitații infantile s-a aflat in discuția Comisiei de Sanatate (ENVI) din Parlamentul European, la inițiativa eurodeputatei Daciana Sarbu, care a prezidat reuniunea de joi a acestei comisii, cu participarea ministrului Sanatații din Bulgaria, ca reprezentant al președinței bulgare a…

- O femeie careia medicii i-au spus acum zece ani ca va muri din cauza acestei boli cumplite lupta pentru copiii bolnavi de cancer. A plecat in Turcia si a fost salvata. Pe unii oameni, astfel de experiente ii ingenuncheaza.

- Simona Halep e la patru victorii distanta de a cuceri primul trofeu de Grand Slam din cariera, insa deja le-a castigat inimile celor care au urmarit partida ei cu Lauren Davis (76 WTA) din turul III.

- Surse autorizate din preajma Generatiei de Aur sustin ca este posibil ca, dupa intalnirea din acest week-end, Ionuț Lupescu sa se decida sa candideze la șefia federatiei, pe 18 aprilie. Mai sunt trei luni pana la alegerile FRF și deocamdata doar trei persoane au anuntat deschis ca vor candida pe 18…

- Klaus Iohannis a pierdut pe retelele de siocializare- Daca la momentul anuntului Klaus Iohannis avea peste 1.815.300 de fani pe pagina oficiala de Facebook, acum are in jur de 1.813.800. Decizia sa a provocat comentarii precum: "Tocmai v-ati pierdut votul din partea mea la urmatoarele alegeri",…

- Platforma video YouTube, filiala a Google, va inaspri regulile de acces si controalele asupra canalelor sale pentru a-i linisti pe clientii sai publicitari dupa o serie de derapaje constatate in continutul lor online, relateaza AFP. 'Nu se poate nega ca 2017 a fost un an dificil cu mai multe…

- Imagini socante vin de la Iasi dupa ce doi caini de lupta ataca dur trei oameni • Animalele au scapat dintr-o curte si au muscat la intamplare, fara ca nimeni sa poata face ceva • Oamenii din zona au spus ca sunt terorizati de mai mult timp de familia care detine cainii si au depus [...]

- George, platforma digitala a Erste Group aliniata la noile reglementari PSD2,a fost lansata luni in Slovacia, urmeaza Cehia si Romania. Surse din interiorul Grupului bancar care opereaza cea mai mare banca locala au precizat pentru HotNews.ro ca intrarea lui George in Romania este preconizata pentru…

- Duma de Stat din Rusia propune ca nu doar instituțiile media, dar și persoanele fizice care sunt platite de alte tari pentru a raspandi informatii sa fie considerate "agenți straini".Un proiect de lege in acest sens a fost votat astazi in prima lectura.

- Povestea lui Marius a inceput in prag de Mos Nicolae, cand toti copiii asteapta cadouri, insa el nu a avut puterea sa se mai joace fiindca vederea ii era incetosata si durerea de cap era prea mare… desi se simtea rau, nimeni nu s-ar fi asteptat la un diagnostic atat de crunt pentru un ingeras de…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, refuza sa demisioneze, dar trei lideri importanti din PSD se lupta deja pentru sefia MAI. Premierul Mihai Tudose are doua variante: fie o revoca pe Carmen Dan, fie asteapta decizia Comitetului Executiv al PSD, programat la sfarsitul lunii.

- Dupa ce i-a transferat pe George Țucudean și Valentin Costache, CFR Cluj s-ar putea desparți de un jucator. Jurnalistul italian Gianluca Di Marzio anunța ca AS Roma este interesata de aducerea fundașului dreapta de 21 de ani. Manea este imprumutat un an de CFR, de la Apollon, club cu care mai are contract…

- Lupta pentru putere in PSD se adanceste. Presedintele social-democratilor Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose nu au depasit tensiunile aparute in toamna la momentul indepartarii din Guvern a vicepremierului Sevil Shhaideh si a ministrului Rovana Plumb.

- Printr-o ordonanta de urgenta adoptata pe 29 decembrie, premierul Mihai Tudose i-a oferit vicepremierului fara portofoliu Marcel Ciolacu dreptul de a-si numi secretari de stat si consilieri. Surse din PSD au explicat pentru „Adevarul“ ca acesta este mesajul oficial prin care Tudose transmite partidului…

- Un nou nume a fost adaugat pe lista femeilor din Rusia care au ambitii prezidentiale. O cunoscuta jurnalista musulmana a decis sa intre in cursa pentru alegerile prezidentiale din luna martie, relateaza Russia Today.

- Narcis Raducan sustine ca se gandeste serios sa candideze la sefia FRF, desi nu va praticipa la alegerile de anul viitor. Acesta nu a dezvaluit inca pe cine va sustine in cursa din mai 2018. La alegerile pentru sefia FRF cred ca vom avea trei tabere, dintre care una va fi neutra si in care ma voi situa.…

- Liderul PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat vineri ca niciodata in mandatele sale la Cotroceni nu a folosit institutiile statului in lupta politica, asa cum a afirmat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. "Draga Caline, eu imi asum bunele si relele mandatelor mele! Domnul…

- “Lupta pentru independența este suma vieții noastre istorice” – Mihai Eminescu. Prof. Nicolae IONESCU La 140 de ani de la evenimentele din 1877-1878, literatura l-a impus pe Peneș Curcanul și i-a dat substanța istorica. Disputa in jurul numelui real continua și azi: „Plecat-am noua din Vaslui Și cu…

- Platforma video online YouTube a incheiat intelegeri pe termen lung cu companiile Sony Music Entertainment si Universal Music Group in vederea lansarii unui serviciu muzical pe baza de abonament, informeaza Bloomberg.

- Dar, potrivit unor surse, a fost nevoie de o noua interventie chirurgicala, iar mama vedetei a ajuns inca o data pe mana medicilor. Citeste si Bianca Dragusanu, satula de Victor Slav? "Tot ce este prea mult strica!" Desi pare vesela si mereu binedispusa, Bianca Dragusanu trece prin…

- Depresia este o boala a minții și a sufletului care se accentueaza in special in perioada sarbatorilor. In Romania, depresia se afla in centrul unei epidemii neglijate de autoritați, chiar daca statisticile arata ca, la fiecare 40 de secunde, cineva isi ia viata din aceasta cauza. Artista Cristina Balan…