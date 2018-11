YouTube își schimbă strategia. Ce reguli va aplica de anul viitor YouTube iși schimba strategia și de anul viitor va difuza conținut dupa noi reguli. Ce trebuie sa știe cei care utilizeaza canalul audi-video. Schimbarile pe care YouTube le va face in 2019 privesc difuzarea conținutului original, care era disponibil doar utilizatorilor ce plateau, conform News.ro . Doar 29 de țari se puteau bucura de serialele oferite de canalul YouTube, dar Google vrea sa creasca audiența unui astfel de conținut, motiv pentru care, pana in 2020, ar vrea ca toți utilizatorii sa aiba acces la conținutul exclusiv, cu o singura condiție: aceea de a suporta reclamele oferite. Aceasta… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea din țara noastra iși pastreaza același aspect din ultima perioada, in general inchisa, cu cer noros si ploi slabe, cu temperaturi normale pentru aceasta luna, dar cu burnița și ceața. Afla prognoza meteo de miercuri, 14 noiembrie. Potrivit meteorologilor, In cea mai mare parte a tarii, vremea…

- The Cat Empire canta la Bucuresti pe 31 octombrie 2018 la Arenele Romane din Bucuresti (cort incalzit). De peste un deceniu The Cat Empire sunt cunoscuti drept una dintre cele mai tari trupe din lume cand vine vorba de distractie si voie buna iar dupa succesul de la Shine Festival de vara asta, pe 31…

- Generația Z a crescut cu tehnologia de ultima generație și impune noile trenduri din domeniul digital. Este conectata 24/7 la platformele digitale precum Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, canale online care reprezinta pentru tinerii ce se regasesc în aceasta categorie de vârsta…

- Generația Z a crescut cu tehnologia de ultima generație și impune noile trenduri din domeniul digital. Este conectata 24/7 la platformele digitale precum Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, canale online care reprezinta pentru tinerii ce se regasesc in aceasta categorie de varsta principalul mod…

- Retailerul suedez de mobila si decoratiuni Ikea va deschide anul viitor magazinul din zona Theodor Pallady din Capitala, dupa ce initial deschiderea acestuia era programata pentru sfarsitul verii din acest...

- Romania va organiza, in luna februarie a anului viitor, la Bucuresti, un consiliu informal de Justitie si Afaceri Interne, la care vor participa toti ministrii de resort din Uniunea Europeana, a anuntat luni ministrul de Interne, Carmen Dan, in cadrul unei declaratii comune de presa cu Julian King,…

- “Oraselul sanatatii pentru copii” a venit la Alexandria/ Micuții s-au familiarizat cu echipamentele pompierilor militari in Eveniment / on 22/10/2018 at 13:09 / Pompierii militari teleormaneni au participat duminica, 21 octombrie, in Parcul Padurea Vedea din municipiul Alexandria, la…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, luni, la deschiderea anului universitar la Academia Tehnica Militara din Bucuresti ca, ”dupa ani de subfinantare cronica”, exista ”sustinerea politica pentru a aloca Apararii 2 procente din Produsul Intern Brut pana in anul 2026, cel putin”.…