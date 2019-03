YouTube interzice comentariile la toate videoclipurile cu copii YouTube susține ca își va schimba politica de campanie privitoare la toate videoclipurile în care apar minori, în încercarea de a ,,proteja mai eficient copiii și familiile acestora&", informeaza BBC.

Mai multe branduri au încetat sa foloseasca YouTube pentru reclama dupa ce au descoperit ca pedofilii lasau comentarii la videoclipuri cu copii.

Inițial, YouTube a scos opțiunea de a lasa un comentariu pentru videoclipurile care atrageau comentarii obscene.

De acum înainte, însa, compania s-a hotârât… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

