YouTube, decizie privind difuzarea stilului muzical drill

Stiri pe aceeasi tema

- Feli lanseaza “Cand rasare soarele”, a doua fila din jurnalul ei muzical cu sound pop-urban si influente traditionale romanesti, numit #Felidinpoveste. Dupa “Omule, deschide ochii”, piesa de debut a acestui proiect, care a inregistrat in doar 3 saptamani peste 3 milioane de vizualizari pe YouTube, Feli…

- Prestigioasa Bursa de metale din Londra (London Metal Exchange - LME) a anuntat vineri ca a decis sa interzica traderilor sai sa mai consume alcool in timpul zilei, punand capat unei practici care dateaza din epoca victoriana, informeaza CNN.

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca a decis sa nu se intalneasca cu liderul opozitiei Jeremy Corbyn in timpul vizitei sale la Londra, catalogandu-l pe acesta drept o "forta negativa", relateaza AGERPRES.Corbyn a luat cuvantul la un miting anti-Trump in timp ce liderul american…

- Douazeci de femei, acoperite de o vopsea rosie care imita sangele, au manifestat vineri in fata birourilor YouTube de la Londra, acuzand platforma ca a contribuit la incurajarea atacurilor cu arme albe prin...

- ''Suntem aici pentru a arata YouTube ca are sange pe maini'', a declarat Elaine Donnellon (43 de ani), co-fondatoare a miscarii Operation Shutdown, care a fost lansata in urma cu doua saptamani si reuneste femei si barbati indoliati de multiplicarea atacurilor cu cutite.Concret, sunt vizate…

- Decizie de ultima ora a CEDO. Instanța a respins plangerea lui Alexander Adamescu impotriva mandatului de arestare in lipsa emis de autoritațile romane in martie 2016. In prezent, Adamescu locuiește in Londra, oraș din care face toate demersurile pentru a nu fi extradat.Citește și: Elena Udrea…

- Andreea Balan si-a revenit suficient pentru a fi in forma necesara pentru a reveni pe scena. Cantareata a fost, de curand, la medic, pentru a vedea cum decurge recuperarea medicala, iar veștile sunt bune. S-a aflat! Cati bani a castigat Andreea Balan de la YouTube dupa ce s-a filmat in spital…