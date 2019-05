Stiri pe aceeasi tema

- ​Facebook a ”pus deoparte” între 3 și 5 miliarde de dolari pentru scandalul gestionarii controversate a datelor personale, compania așteptându-se sa fie amendata în SUA pe acest subiect. Facebook a anunțat rezultatele financiare, cifra de afaceri depașind 15 miliarde dolari,…

- Google, parte a grupului Alphabet, a majorat abonamentul lunar pentru serviciul online YouTube TV cu 25%, la 49,99 de dolari, si a adaugat programe ca Discovery, Animal Planet si TLC, transmite Reuters, potrivit news.ro.Aceasta a doua majorare a abonamentului din ultimele 14 luni a avut loc…

- "Majoritatea vestitorilor primaverii - barza alba, barza neagra, graurii, unele pasari cantatoare - s-au intors deja in mai toate regiunile tarii iar procesul de cuibarire este in toi. Spre bucuria noastra, in Romania, in ultimii ani au aparut din ce in ce mai multe cuiburi monitorizare web, care pot…

- Peste 35.000 de utilizatori unici din peste 10 tari urmaresc online, in mod constant, activitatea dintr-un cuib de barza din satul Dumbravioara, cu ajutorul unei camere video amplasata de Asociatia pentru Protectia Pasarilor si a Naturii Grupul Milvus iar in urma acestui succes mai multe organizatii…

- Gospodinele se intreaba deseori ce sa mai gateasca familiei. Ei bine, o bunicuta din Serbia a dat lovitura pe internet. Nu numai ca le ofera femeilor foarte ocupate idei, dar le si invata cum sa le puna in practica.

- Melodia "Despacito", cantata de Luis Fonsi si Daddy Yankee, a stabilit un nou record pe YouTube, devenind primul videoclip din istoria YouTube care este vizionat de 6 miliarde de ori, scrie Billboard, potrivit news.ro.Potrivit platformei de streaming, videoclipul original a adunat 1,9 miliarde…

- O tanara din Suceava a devenit un fenomen mondial cu ajutorul unor videoclipuri postate pe YouTube si care sunt urmarite de sute de milioane de oameni in fiecare luna.Izabela Stress detine un cont de YouTube – platforma online de clipuri video, cu peste 5,4 milioane de abonati, iar un singur ...

- O romanca din Suceava este printre vloggerii care reușesc sa obțina sume importante de bani din filmulețele pe care le posteaza pe platforma YouTube. Izabela Stress este un adevarat fenomen mondial datorita filmulețelor destinate relaxarii prin intermediul fenomenului slime. Canalul de Youtube al sucevencei…