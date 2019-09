YouTube a primit o amenda de 170 de milioane de dolari de la autoritatea de reglementare americana a Internetului pentru incalcarea legilor privind confidențialitatea copiilor. Google, care deține YouTube, a acceptat sa plateasca suma intr-un acord cu Comisia Federala pentru Comerț (FTC). Site-ul de streaming video a fost acuzat ca a colectat date despre copiii... Read More Post-ul YouTube amendat cu 170 milioane de dolari in SUA pentru incalcarea confidențialitații copiilor apare prima data in TaBu .