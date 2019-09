Stiri pe aceeasi tema

- Platforma YouTube a fost obligata la plata a 170 de milioane de dolari fiind acuzata ca ar fi colectat in mod ilegal informatii personale de la minori, fara consimtamantul parintilor acestora, a anuntat miercuri Comisia Federala de Comert din Statele Unite, citata de DPA. Platforma video online a fost…

- Google, parte a grupului Alphabet, si divizia sa YouTube vor plati o penalizare de 170 de milioane de dolari pentru a inchide o investigatie legata de incalcarea legii federale referitoare la colectarea de informatii personale de la copii, a anuntat miercuri Comisia Federala pentru Comert (FTC) din…

- Google, parte a grupului Alphabet, si divizia sa YouTube vor plati o penalizare de 170 de milioane de dolari pentru a inchide o investigatie legata de incalcarea legii federale referitoare la colectarea de informatii personale de la copii, a anuntat miercuri Comisia Federala pentru Comert (FTC) din…

- Google și YouTube vor plati o amenda de 170 de milioane de dolari, în Statele Unite, pentru ca au colectat informații de la utilizatori minori, fara acordul parinților, pentru a-i permite sa faca publicitate țintita.

- Google va plati pana la 200 de milioane de dolari pentru finalizarea unei investigații a Comisiei Federale pentru Comerț din SUA legata de incalcarea de catre YouTube a legislației privind viața privata a copiilor, a declarat o persoana apropiata situației, citata de Reuters, scrie Mediafax.Acordul…

- Comisia Federala pentru Comert (FTC) din Statele Unite a aprobat in aceasta saptamana o amenda civila record de 5 miliarde de dolari pentru Facebook. Amenda vine la finalul investigatiei referitoare la modul in care compania a gestionat datele utilizatorilor care au ajuns la firma britanica de consultanta…

- Comisia Federala pentru Comert (FTC) din Statele Unite a aprobat in aceasta saptamana o amenda civila record de 5 miliarde de dolari pentru Facebook, in investigatia referitoare la modul in care compania a gestionat datele utilizatorilor care au ajuns la firma britanica de consultanta Cambridge Analytica,…

- Comisia Federala pentru Comert (FTC) din Statele Unite a aprobat in aceasta saptamana o amenda civila record de 5 miliarde de dolari pentru Facebook, in investigatia referitoare la modul in care compania a gestionat datele utilizatorilor care au ajuns la firma britanica de consultanta Cambridge Analytica,…