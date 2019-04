Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Raț a vorbit intr-un interviu pentru GSP.ro despre naționala Romaniei și despre situația prin care trece Dinamo, echipa care joaca in play-out pentru al doilea an consecutiv. „Sunt mulți carora le place naționala Under 21, sunt mulți care promit. Trebuie sa fie constanți, sa urce in cariera,…

- Naționala de fotbal a Moldovei a primit o noua lecție. ”Tricolorii” au fost umiliți aseara, cu 4-0, la Eskișehir de echipa Turciei in cadrul preliminariilor pentru EURO-2020.Ca și in meciul cu Franța, echipa tarii noaste a rezistat fara gol primit doar 24 de minute.

- Dragoș Albu (18 ani) a plecat de la Craiova la Utrecht și se afirma la echipa Under 23, așteptand sa faca pasul la prima echipa. Ii calca pe urme lui Cristiano ca stil de pregatire fizica. A plecat de copil de acasa, iar acum e un pachet de mușchi. Cristiano Ronaldo este unul dintre modelele sale in…

- Borussia Dortmund a parasit Champions League în optimi , fara gol marcat în dubla cu Tottenham. Dupa 3-0 pe Wembley, englezii au câștigat și manșa retur, scor 1-0, calificându-se fara emoții în sferturile de finala ale competiției.Unicul gol al partidei de pe Westfalenstadion…

- Naționala de fotbal Under 21 a Romaniei va efectua un stagiu de pregatire inainte de a debuta la EURO 2019. Tricolorii lui Radoi se vor deplasa in Spania, in perioada 19-26 martie, acolo unde vor disputa și doua meciuri amicale, potrivit mediafax. Prima intalnire pe teren iberic va fi in fața…

- Calificata in optimile de finala ale Cupei Romaniei la futsal rezervata juniorilor Under 19 dupa ce a eliminat gruparea Sporting Darabani, formația Colegiului Național „Nicu Gane" Falticeni a dat peste un adversar redutabil in aceasta faza a competiției, este vorba de vicecampioana ...

- In prima parte a lunii februarie reprezentativa de juniori Under 16 a Romaniei a sustinut un stagiu de pregatire in Cipru. Pe lista celor 20 de jucatori convocati de selectionerul Adrian Vasai s-a aflat si suceveanul Sebastian Nechita. Mijlocasul legitimat la Juniorul Suceava este un fotbalist de ...