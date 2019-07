Yonhap: Coreea de Nord a lansat mai multe proiectile neidentificate în Marea Japoniei Coreea de Nord a lansat miercuri dimineata mai multe proiectile neidentificate în largul coastei sale de est, la mai puțin de o saptamâna lansarea altor rachete balistice, a informat agenția sud-coreeana de știri Yonhap, citând Sefii de Stat Major ai armatei sud-coreene (JCS), potrivit Mediafax care citeaza Reuters. Proiectilele au fost lansate din peninsula Hodo, în provincia Hamgyong de Sud, pe coasta de est a Coreei de Nord, a anuntat JCS, potrivit Yonhap. JCS a transmis ca monitorizeaza situația în cazul în care vor urma si alte lansari… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

