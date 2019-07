Yemen: Un petrolier abandonat în larg ar putea exploda Un petrolier considerat "bomba plutitoare", abandonat în larg în regiunea Yemenului, are potențialul de a produce un dezastru de mediu, potrivit specialiștilor, scrie The Guardian.



Un produs secundar al conflictului dintre guvern și houthi, tancul care conține 1 milion de barili de petrol se erodeaza rapid, iar oficialii ONU planuiesc sa viziteze nava saptamâna aceasta pentru a evalua situația. Exista îngrijorari legate de faptul ca ar putea fi gaze adunate în încaperile de depozitare, ceea ce ar însemna ca nava poate exploda.



Mark…

Sursa articol: hotnews.ro

