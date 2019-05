Stiri pe aceeasi tema

- Rebelii houthi ar urma sa inceapa sambata sa se retraga din orasul port Hodeida, prima etapa a incetarii ostilitatilor cu guvernul yemenit decisa in decembrie, potrivit unui comunicat de presa emis vineri de seful misiunii de observare a ONU din Hodeida, Michael Lollesgaard, informeaza AFP. Retragerea…

- Ministrul britanic de Finante, Philip Hammond, va anunța marți Guvernul ca tabara conservatoare ar putea fi nevoita sa ia in considerare referendumul, deoarece nici partidul si nici țara nu și-ar putea permite un scrutin electoral, a declarat editorul politic adjunct The Times, relateaza Reuters…

- Israelul a anuntat duminica ca Brazilia a deschis un "birou diplomatic" la Ierusalim, in contextul in care presedintele brazilian Jair Bolsonaro a inceput o vizita in Israel, relateaza Reuters. "Obrigado (va multumim) pentru ca ati deschis un birou diplomatic la Ierusalim!", a postat pe…

- Scenariul unui Brexit fara acord se apropie, a declarat marti ministrul german de externe Heiko Maas, dupa ce parlamentarii britanici au respins Acordul de retragere imbunatatit, negociat cu UE de premierul Theresa May, informeaza dpa. "Ca sa o spunem clar: cu aceasta decizie, ne apropiem din ce in…

- ONU a descris acordul dintre guvernul yemenit si rebelii houthi ca 'un progres important' in incetarea focului la care s-a ajuns la Stockholm anul trecut. In cadrul primei faze, ONU se asteapta ca guvernul yemenit si rebelii houthi sa se retraga din porturile-cheie Hodeida, Salif si Ras Issa, precum…

