- "Pare ca foarte, foarte devreme in decembrie, in Suedia, vom vedea atat tabara rebelilor houthi cat si cea a guvernului recunoscut de ONU", le-a spus Mattis reporterilor. El a adaugat de asemenea ca Arabia Saudita si Emiratele Arabe Unite au incetat operatiunile ofensive in jurul orasului…

- Coalitia condusa de Arabia Saudita a acceptat evacuarea unor rebeli houthi raniti in Yemen, a anuntat marti Ministerul de Externe de la Londra, la o zi dupa vizita sefului diplomatiei, Jeremy Hunt, in Arabia Saudita si in Emiratele Arabe Unite, informeaza AFP. 'Fortele coalitiei vor permite acum…

- Cel putin 110 rebeli, 32 de loialisti si sapte civili au fost ucisi in 24 de ore in confruntari armate al caror scop este preluarea controlului asupra orasului portuar Hodeida, in vestul Yemenului, au declarat luni surse militare si spitalicesti pentru AFP, relateaza News.ro.Acest bilant a…

- Coalitia coordonata de Arabia Saudita a atacat o baza aeriana din apropierea Aeroportului International aflat in capitala Yemenului, folosita ca loc de lansare a dronelor si rachetelor, a informat joi purtatorul de cuvant al coalitiei.

- Coalitia coordonata de Arabia Saudita a atacat o baza aeriana din apropierea Aeroportului International aflat in capitala Yemenului, folosita ca loc de lansare a dronelor si rachetelor, a informat joi purtatorul de cuvant al coalitiei, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- ONU a cerut coaliției militare conduse de Arabia Saudita sa opreasca atacurile aeriene din Yemen, in urma carora mor civili și contribuie la „cea mai dura foamete din lume din ultimii 100 de ani”, scrie digi24.ro. Razboiul civil din Yemen a inceput acum trei ani, cand rebelii Houthi – sprijiniți de…

- Rebelii houthi din Yemen au anuntat miercuri eliberarea a doi fii ai fostului presedinte Ali Abdullah Saleh care erau detinuti de la asasinarea tatalui lor in decembrie anul trecut, informeaza France Presse preluata de Agerpres. Salah si Madyan au fost eliberati in urma unei gratieri acordate…

- Bilantul se refera la lupte, calificate drept ''violente'', in cursul ultimelor 24 de ore. Potrivit surselor, au fost de asemenea raniti 17 combatanti proguvernamentali, precum si ''zeci'' de rebeli houthi. Responsabili militari proguvernamentali yemeniti au declarat ca luptele au avut loc…