Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Natiunilor Unite s-a declarat vineri "profund alarmata" de condamnarea la moarte a 30 de persoane in Yemen, condamnate de un tribunalul al rebelilor houthi pentru ca "au spionat" in favoarea coalitiei militare conduse de Arabia Saudita, informeaza AFP. "Cei 30 de barbati -…

- Coalitia condusa de Arabia Saudita care lupta in Yemen a afirmat ca a dejucat luni un atac cu un vas capcana al rebelilor houthi sprijiniti de Iran contra unei nave comerciale in Marea Rosie, relateaza AFP. "Fortele navale ale coalitiei au putut contracara un atac al militiilor houthi,…

- Rebelii houthi din Yemen au anuntat joi ca au atacat tinte militare pe aeroportul Jizan, în Arabia Saudita, a informat postului lor de televiziune, Al Masirah, citat de Reuters.Atacul cu drona nu a fost confirmat din sursa saudita, potrivit Agerpres.

- Rebelii houthi, sprijiniti de Iran, au lansat un atac cu drona în timpul unei parade militare la care au participat forțele coaliției conduse de Arabia Saudita în orașul portuar Aden din Yemen, a transmis luni Al Masirah TV, canalul de televiziune detinut de rebeli, relateaza Reuters citat…

- Rebelii houthi, care l-au inlaturat de la putere pe presedintele yemenit sustinut de sauditi in 2014, au intensificat in ultimele zece zile atacurile cu rachete si drone asupra teritoriului saudit, folosind tactici care s-au redus considerabil in amploare de la sfarsitul anului trecut, in contextul…

- Armata din Arabia Saudita a interceptat in provincia Mecca doua rachete lansate de catre rebelii houthi din Yemen, potrivit unui comunicat de presa al Ambasadei Arabiei Saudite la Washington, citat de Reuters, potrivit mediafax.Citește și: Ce avere avea, de fapt, Florian Walter, cunoscutul…

- Gruparea rebela houthi din Yemen a declarat ca atacul asupra instalatiilor companiei petroliere de stat saudite Armaco de saptamana trecuta reprezinta inceputul unor operatiuni militare impotriva a 300 de tinte militare vitale saudite, potrivit informatiilor furnizate duminica de agentia gruparii,…

- Arabia Saudita a cerut sambata convocarea de reuniuni ale Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG) si Ligii Arabe, ca urmare a episodului sabotarii a patru nave in apele Golfului si a atacului cu drone asupra a doua statii de pompare de pe teritoriul regatului saudit, transmite AFP. Cele doua summituri…