- Estonia si arhipelagul caraibian Saint Vincent si Grenadine au fost alese vineri de Adunarea Generala a Natiunilor Unite pentru a deveni, din ianuarie, membre nepermanente ale Consiliului de Securitate al ONU in perioada 2020-2021, invingandu-si "rivalii", Romania si

- Arabia Saudita a cerut sambata convocarea de reuniuni ale Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG) si Ligii Arabe, ca urmare a episodului sabotarii a patru nave in apele Golfului si a atacului cu drone asupra a doua statii de pompare de pe teritoriul regatului saudit, transmite AFP preluat de agerpres.…

- Doi responsabili ONU au tras un semnal de alarma vineri in legatura cu riscul unei 'catastrofe umanitare' in provincia siriana Idlib, daca violentele care s-au intensificat de la sfarsitul lunii aprilie continua, in cadrul unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate, potrivit AFP. …

- Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite va tine marti - pentru prima data la solicitarea europenilor - o reuniune privind Venezuela, unde opozitia se apropie de armata americana dupa ce nu a reusit sa zdruncine sprijinul militarilor pentru Nicolas Maduro, potrivit unor surse diplomatice, relateaza…

- Ministrul japonez al Apararii, Takeshi Iwaya, a declarat intr-o conferinta de presa ca rachetele lansate 'par a fi de tip balistic cu raza scurta de actiune', potrivit datelor de care dispun autoritatile nipone, si a calificat ca 'regretabil' noul test cu armament al regimului lui Kim Jong Un. Iwaya…

- Decizia va creste, cel mai probabil, tensiunile dintre cele doua tari, in contextul in care incercarile Statelor Unite de a convinge Coreea de Nord sa renunte la programul sau nuclear au esuat, in urma summitului de la Hanoi dintre Donald Trump si Kim Jong-un. Nava pusa sub sechestru a fost…

- Președintele francez Emmanuel Macron a discutat la telefon despre situația din Libia cu secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Cei doi lideri "au discutat despre importanța unei soluții politice la criza actuala, in…

- "Prezenta dumneavoastra in Romania este esentiala pentru a dezvolta si a pune in aplicare investitii de o importanta majora pe teritoriul tarii noastre. Memorandumul de intelegere intre compania DP World si Ministerul Transporturilor este garantia colaborarii in proiecte strategice in Romania. Relatia…